«Терроризируют улицы»: число пивнушек в Новосибирске снова выросло (в других городах их закрывают)

В пандемию в Новосибирске увеличилось число пивных магазинов
С мая 2020 года в России вступил в силу закон о запрете продажи алкоголя в небольших барах и кафе, расположенных в жилых домах. Тем не менее у многих уже тогда возникали сомнения, что подобные законы смогут избавить жителей этих домов от шума и прочих неудобств от таких магазинов. Мы решили разобраться, сколько пивных магазинов сейчас работает в Новосибирске и как проверяется их работа.
Как круглосуточные пивнушки продолжают работать в домах
Новосибирцы, как и прежде, продолжают жаловаться на пивнушки в домах. Например, недавно в редакцию НГС обратился читатель и отметил, что вокруг его дома на Колхидской, 11 действуют аж четыре точки с разливухой.
— Вокруг нашего дома находится четыре точки продажи разливного пива, и только одна организация расположена в отдельном здании, а не в жилом доме. Два магазина работают круглосуточно, несмотря даже на все ковидные запреты, о чем мы уведомляли и мэрию, и администрацию губернатора, и прокуратуру, — пояснил читатель Павел.
Новосибирец уточнил, что в пристройке его дома действует магазин «Кега», а напротив, на Забалуева, 54 — «Крюгер Хаус». Также рядом есть «Бочка» на Фасадной, 15. Но больше проблем, говорит мужчина, доставляет «Ячменный солод» на Колхидской, 2, который располагается в отдельном здании.
— Он считается общепитом по бумагам, хотя там только торговый зал, нет ни столов, ни обслуживания для употребления на месте. Крепкий алкоголь там тоже продают. В холодное время окна закрыты, да и посетителей меньше, а летом там прямо на парковке устраивают посиделки с музыкой после полуночи, — добавил мужчина.
Несмотря на обращения, сообщил Павел, ведомства никак не реагируют. Якобы от них приходят либо уведомления о регистрации обращения, либо отписки от торгово-промышленной палаты о том, что «организации общественного питания с правом продажи алкоголя вправе выбирать любой режим работы». Мэрия, отметил мужчина, отвечает, что «провела беседу с собственником».
— Судя по информации в 2ГИС, точек круглосуточной продажи пива в городе очень много. Скоро лето, и ночные дискотеки снова продолжат терроризировать наши улицы, — жалуется Павел.
Что говорят в мэрии, МВД и прокуратуре
С 1995 года в России действует закон, который регулирует производство и продажу алкоголя и ограничивает его потребление. В нем указано, что ограничения по расположению магазинов с алкоголем распространяются только на розничную продажу алкоголя в магазинах площадью менее
При этом субъекты РФ имеют право самостоятельно устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкоголя в таких магазинах, если они находятся в жилых многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Также они могут полностью запретить продажу алкоголя.
Например, в Новосибирске алкомаркеты, расположенные в жилых домах, с площадью зала менее
К 1 января 2021 года, по информации мэрии, в многоквартирных домах находились 115 предприятий общественного питания.
— Сведения о данных предприятиях переданы в органы, уполномоченные на проведение контрольных мероприятий, для контроля за соблюдением действующего законодательства, — сообщили в ведомстве.
В ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС сообщили, что в основном новосибирцы жалуются на шум от погрузочных машин у магазинов с алкоголем и холодильников в них. Также им не нравится, что рядом с домами и зонами отдыха шумят пьяные люди. В том числе и ночью, когда действует закон «О тишине».
— Около 20% всех торговых точек с алкогольной продукцией в городе Новосибирске в настоящее время зарегистрированы как предприятия общественного питания, имеющие лицензию на продажу алкоголя, 42% — как пивные, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
В ведомстве отметили, что с
В прокуратуре Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что за 2021 год в ведомство поступило 7 обращений с жалобами на точки с алкогольной продукцией:
— В двух жалобах сообщено о незаконной торговле алкоголем в киоске, расположенном на остановке общественного транспорта,
В мэрии и прокуратуре отметили, что лицензии на розничную продажу алкогольной продукции выдает Минпромторг Новосибирской области. В том числе на предприятиях общепита. Он же ведет учет предприятий общественного питания.
Сколько пивнушек работает в домах
Интересно, что в октябре 2020 года компания 2ГИС впервые зафиксировала устойчивый тренд на закрытие точек по продаже разливных напитков по городам России — тогда это связывали как раз с запретом на продажу алкоголя в жилых домах. В среднем сокращение их количества в
Не сдались только два города — Волгоград и Новосибирск, в них отмечен рост количества «разливаек», причем Новосибирск вышел в явные лидеры, здесь рост составил 13,5%, в Волгограде — 6,6%.
По информации 2ГИС, до пандемии, на 1 марта 2020 года, в Новосибирске было всего 1610 магазинов, торгующих пивом. Из них 800 находились в жилых домах — это почти половина (49,7%). После пандемии по состоянию на 1 августа в городе было 1718 магазинов с разливным пивом. 829 из них размещались в жилых домах. Эта цифра составила 48,2% от общего числа.
При этом в 2ГИС уточнили, что неправильно трактовать эту динамику в формулировке «закрылось и открылось». Дело в том, что за этот период некоторые компании меняли названия и регистрировались заново.
Осенью НГС опубликовал колонку-мнение новосибирца Максима Мясоеда. Мужчина переехал в спальный район с расчетом, что там будет тихо, однако теперь ему приходится жить в окружении шумных пивнушек. В конце колонки мы проводили опрос, и оказалось, что у 33% читателей НГС в доме есть пивной магазин.