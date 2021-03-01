«Терроризируют улицы»: число пивнушек в Новосибирске снова выросло (в других городах их закрывают)

— Вокруг нашего дома находится четыре точки продажи разливного пива, и только одна организация расположена в отдельном здании, а не в жилом доме. Два магазина работают круглосуточно, несмотря даже на все ковидные запреты, о чем мы уведомляли и мэрию, и администрацию губернатора, и прокуратуру, — пояснил читатель Павел.



Новосибирец уточнил, что в пристройке его дома действует магазин «Кега», а напротив, на Забалуева, 54 — «Крюгер Хаус». Также рядом есть «Бочка» на Фасадной, 15. Но больше проблем, говорит мужчина, доставляет «Ячменный солод» на Колхидской, 2, который располагается в отдельном здании.

— Он считается общепитом по бумагам, хотя там только торговый зал, нет ни столов, ни обслуживания для употребления на месте. Крепкий алкоголь там тоже продают. В холодное время окна закрыты, да и посетителей меньше, а летом там прямо на парковке устраивают посиделки с музыкой после полуночи, — добавил мужчина.

Несмотря на обращения, сообщил Павел, ведомства никак не реагируют. Якобы от них приходят либо уведомления о регистрации обращения, либо отписки от торгово-промышленной палаты о том, что «организации общественного питания с правом продажи алкоголя вправе выбирать любой режим работы». Мэрия, отметил мужчина, отвечает, что «провела беседу с собственником».