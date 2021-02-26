Власти дали 2-комнатную квартиру новосибирской семье, у которой в пожаре погибли двое детей

В Новосибирске предоставили квартиру семье, которая после пожара на улице Ольховской осталась без жилья. Трагедия произошла на выходных. Во время сильного пожара в огне погибли двое малышей, а взрослые и ребенок-подросток успели выбежать из горящего дома. Четвертого ребенка в этот момент не было дома.

Дом сгорел дотла вместе с вещами и документами. Семья с двумя мальчиками-подростками осталась на улице.

— Жилье предоставили — 2-комнатную квартиру. Собираем сейчас мебель и вещи, часть уже перевезли. Им на год квартиру дали, за это время они должны решить свой жилищный вопрос, — рассказала НГС родственница семьи Марина.