26 февраля пятница
СЕЙЧАС -22°С
Пробки 6/10
usd 73.47
eur 89.50
Тема дняВакцина «Вектора» бесполезна или эффективна?

Все новости

Все новости

Власти дали 2-комнатную квартиру новосибирской семье, у которой в пожаре погибли двое детей

Временное жилье предоставили на один год

1 697
21Обсудить

Поделиться

В администрации Кировского района информацию о предоставлении жилья семье подтвердили и добавили, что квартира находится в Калининском районе

В администрации Кировского района информацию о предоставлении жилья семье подтвердили и добавили, что квартира находится в Калининском районе

Поделиться

В Новосибирске предоставили квартиру семье, которая после пожара на улице Ольховской осталась без жилья. Трагедия произошла на выходных. Во время сильного пожара в огне погибли двое малышей, а взрослые и ребенок-подросток успели выбежать из горящего дома. Четвертого ребенка в этот момент не было дома.

Дом сгорел дотла вместе с вещами и документами. Семья с двумя мальчиками-подростками осталась на улице.

— Жилье предоставили — 2-комнатную квартиру. Собираем сейчас мебель и вещи, часть уже перевезли. Им на год квартиру дали, за это время они должны решить свой жилищный вопрос, — рассказала НГС родственница семьи Марина.

По её словам, старшего ребенка, который пострадал от огня, уже выписали из больницы. Второй мальчик во время пожара гулял с друзьями.

— Школа, люди помогают — собираем средства. Нужно детей похоронить, а без документов это пока не сделать. В тот же вечер сестра и её муж прошли экспертизу, которая показала, что кровь чистая — они ничего не употребляли, — добавила женщина.

В администрации Кировского района информацию о предоставлении жилья семье подтвердили и добавили, что квартира находится в Калининском районе.

Следователи сейчас продолжают разбираться в трагедии, а вчера в МЧС назвали возможную причину пожара.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

пожарна пожаре погибли дети
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (21)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...