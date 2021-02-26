Власти дали 2-комнатную квартиру новосибирской семье, у которой в пожаре погибли двое детей

В Новосибирске предоставили квартиру семье, которая после пожара на улице Ольховской осталась без жилья. Трагедия произошла на выходных. Во время сильного пожара в огне погибли двое малышей, а взрослые и ребенок-подросток успели выбежать из горящего дома. Четвертого ребенка в этот момент не было дома.
Дом сгорел дотла вместе с вещами и документами. Семья с двумя мальчиками-подростками осталась на улице.
— Жилье предоставили — 2-комнатную квартиру. Собираем сейчас мебель и вещи, часть уже перевезли. Им на год квартиру дали, за это время они должны решить свой жилищный вопрос, — рассказала НГС родственница семьи Марина.
По её словам, старшего ребенка, который пострадал от огня, уже выписали из больницы. Второй мальчик во время пожара гулял с друзьями.
— Школа, люди помогают — собираем средства. Нужно детей похоронить, а без документов это пока не сделать. В тот же вечер сестра и её муж прошли экспертизу, которая показала, что кровь чистая — они ничего не употребляли, — добавила женщина.
В администрации Кировского района информацию о предоставлении жилья семье подтвердили и добавили, что квартира находится в Калининском районе.
Следователи сейчас продолжают разбираться в трагедии, а вчера в МЧС назвали возможную причину пожара.