На площади Труда рано утром парализовало движение. Рассказываем, что происходит

В Новосибирске рано утром водители встали в глухую пробку на площади Труда. Скорость потока снизилась почти до нуля около 07:00 после столкновения автобуса и автомобиля.

— Почти около въезда под тоннель, где дорога максимально сужена, столкнулись ПАЗ и Vitz, — рассказал читатель НГС. — Поток почти не двигается.