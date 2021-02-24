24 февраля среда
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 7/10
usd 73.98
eur 89.66
Тема дняДвое детей погибли при пожаре на Ольховской

Все новости

Все новости

На площади Труда рано утром парализовало движение. Рассказываем, что происходит

Недалеко от сужения дороги столкнулись автобус и автомобиль

1 460
11Обсудить

Поделиться

По предварительной информации, в аварии пострадало только «железо»

По предварительной информации, в аварии пострадало только «железо»

Поделиться

В Новосибирске на площади Труда рано утром парализовало движение

В Новосибирске рано утром водители встали в глухую пробку на площади Труда. Скорость потока снизилась почти до нуля около 07:00 после столкновения автобуса и автомобиля.

— Почти около въезда под тоннель, где дорога максимально сужена, столкнулись ПАЗ и Vitz, — рассказал читатель НГС. — Поток почти не двигается.

В сторону площади Труда все дороги превратились в сплошную пробку

В сторону площади Труда все дороги превратились в сплошную пробку

Поделиться

Через службу 112 информации о пострадавших в этом ДТП не проходило.

В середине февраля около 09:30 на трассе Р-254 в Каргатском районе Новосибирской области сломался автобус с 45 пассажирами. Он ехал из Шерегеша в Омск, помощь людям оказали сотрудники дорожной службы.

В январе мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, когда могут быть сняты ограничения движения на площади Труда в Новосибирске. Дорогу сузили из-за строительства четвертого моста.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

ДТПплощадь Труда
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (11)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...