На площади Труда рано утром парализовало движение. Рассказываем, что происходит

В Новосибирске на площади Труда рано утром парализовало движение
В Новосибирске рано утром водители встали в глухую пробку на площади Труда. Скорость потока снизилась почти до нуля около 07:00 после столкновения автобуса и автомобиля.
— Почти около въезда под тоннель, где дорога максимально сужена, столкнулись ПАЗ и Vitz, — рассказал читатель НГС. — Поток почти не двигается.
Через службу 112 информации о пострадавших в этом ДТП не проходило.
В середине февраля около 09:30 на трассе
В январе мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, когда могут быть сняты ограничения движения на площади Труда в Новосибирске. Дорогу сузили из-за строительства четвертого моста.