«Выходной нам испортили»: из ТЦ «Континент» на Троллейной эвакуировали людей

Из торгового центра на левом берегу Новосибирска эвакуировали людей
Сегодня, 22 февраля, из ТЦ «Континент» на улице Троллейной в Новосибирске эвакуировали покупателей.
— В четвертом часу где-то всё случилось. По громкоговорителю объявили, что все на выход. Потом нам всем приказали ждать на улице, — рассказал корреспонденту НГС посетитель торгового центра. — Я не стал дожидаться, когда запустят, домой поехал. Но выходной они нам испортили. Причем я не увидел никаких экстренных служб. Ни скорой, ни полиции, вообще никого. Люди переговаривались, что какие-то неполадки внутри произошли, то ли случайно нажали сигнализацию, то ли еще что.
Администратор ТЦ «Континент» оказалась комментировать эту ситуацию. Очевидцы говорят, что эвакуация произошла из-за пожарной тревоги. Однако в пресс-службе ГУ МЧС по НСО сообщили, что у них не было обращений от торгового центра. В полиции корреспонденту НГС пояснили, что никаких сообщений об эвакуации в их ведомство также не поступало.
— Информации нету, потому что даже в дежурной части никаких сообщений не было об эвакуации, — добавили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
В конце января новосибирцев эвакуировали из торгового центра «Виктория» — из-за короткого замыкания здесь загорелся потолок. А в начале февраля более