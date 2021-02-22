«Выходной нам испортили»: из ТЦ «Континент» на Троллейной эвакуировали людей

Сегодня, 22 февраля, из ТЦ «Континент» на улице Троллейной в Новосибирске эвакуировали покупателей.

— В четвертом часу где-то всё случилось. По громкоговорителю объявили, что все на выход. Потом нам всем приказали ждать на улице, — рассказал корреспонденту НГС посетитель торгового центра. — Я не стал дожидаться, когда запустят, домой поехал. Но выходной они нам испортили. Причем я не увидел никаких экстренных служб. Ни скорой, ни полиции, вообще никого. Люди переговаривались, что какие-то неполадки внутри произошли, то ли случайно нажали сигнализацию, то ли еще что.