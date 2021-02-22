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Жительницы Новосибирска готовы потратить на подарок своим мужчинам к 23 Февраля по три тысячи рублей

Чаще всего женщины поздравляют с Днем защитника Отечества своих супругов

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В этом году многие россияне вовсе откажутся от покупок подарков мужчинам

В этом году многие россияне вовсе откажутся от покупок подарков мужчинам

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Жительницы Новосибирска готовы потратить на 23 Февраля до 3000 рублей

В Новосибирске женщины собираются потратить на подарки своим мужчинам к 23 Февраля в среднем по три тысячи рублей — об этом заявили аналитики сервиса SuperJob. Они опросили 1600 респондентов в 404 населенных пунктах страны по всем федеральным округам.

Больше всего подарков достанется мужьям — 30% женщин планируют дарить подарки супругам. Еще 18% — сыновьям, 16% — отцам, 2% — дедушкам. По данным исследования, всего вторым половинкам собираются дарить подарки 9% российских женщин, другим близким и братьям — 8%, ну а коллегам и друзьям планируют дарить подарки только 3% женщин.

Среди мужчин только 10% поздравят отцов, а 5% — сыновей. Купить подарок самому себе в этот день готовы лишь 4% мужчин. Коллег собираются поздравить всего 1% из числа респондентов.

При этом жители Новосибирска в среднем планируют потратить на подарок 3 тысячи рублей — больше готовы выложить только жители Красноярска и Москвы, по 3300 рублей. Меньше всего планируют тратить в Волгограде — в среднем 2300 рублей.

По сравнению с исследованиями последних двух лет, в этом году максимальное количество россиян откажется от покупки подарков для близких на 23 Февраля — 55% мужчин и 34% женщин. Больше остальных на подарки собираются потратиться респонденты с доходом более 80 тысяч рублей в месяц — 3700 рублей.

Новосибирские компании поздравили своих коллег с 23 Февраля еще в минувшую субботу. Весь день НГС следил за празднованием в режиме онлайн. Сибиряки ели хинкали, получали в подарок танки из пива и консервы с носками — самые сумасшедшие поздравления с праздником вы можете посмотреть здесь.

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23 ФевраляДень защитника Отечестваподарки
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