Жительницы Новосибирска готовы потратить на подарок своим мужчинам к 23 Февраля по три тысячи рублей

В Новосибирске женщины собираются потратить на подарки своим мужчинам к 23 Февраля в среднем по три тысячи рублей — об этом заявили аналитики сервиса SuperJob. Они опросили 1600 респондентов в 404 населенных пунктах страны по всем федеральным округам.



Больше всего подарков достанется мужьям — 30% женщин планируют дарить подарки супругам. Еще 18% — сыновьям, 16% — отцам, 2% — дедушкам. По данным исследования, всего вторым половинкам собираются дарить подарки 9% российских женщин, другим близким и братьям — 8%, ну а коллегам и друзьям планируют дарить подарки только 3% женщин.

