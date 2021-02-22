Жительницы Новосибирска готовы потратить на подарок своим мужчинам к 23 Февраля по три тысячи рублей

Жительницы Новосибирска готовы потратить на 23 Февраля до 3000 рублей
В Новосибирске женщины собираются потратить на подарки своим мужчинам к 23 Февраля в среднем по три тысячи рублей — об этом заявили аналитики сервиса SuperJob. Они опросили
Больше всего подарков достанется мужьям — 30% женщин планируют дарить подарки супругам. Еще 18% — сыновьям, 16% — отцам, 2% — дедушкам. По данным исследования, всего вторым половинкам собираются дарить подарки 9% российских женщин, другим близким и братьям — 8%, ну а коллегам и друзьям планируют дарить подарки только 3% женщин.
Среди мужчин только 10% поздравят отцов, а 5% — сыновей. Купить подарок самому себе в этот день готовы лишь 4% мужчин. Коллег собираются поздравить всего 1% из числа респондентов.
При этом жители Новосибирска в среднем планируют потратить на подарок
По сравнению с исследованиями последних двух лет, в этом году максимальное количество россиян откажется от покупки подарков для близких на
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