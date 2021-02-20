Как в офисах Новосибирска поздравляют мужчин: мы запускаем онлайн-трансляцию (присылайте фото)

В эту рабочую (и немного праздничную) субботу во многих новосибирских офисах будут поздравлять мужчин с Днем защитника Отечества. Мы запускаем онлайн-трансляцию, в которой покажем вам самые интересные фото, видео и истории с мини-корпоративов.