Как в офисах Новосибирска поздравляют мужчин: мы запускаем онлайн-трансляцию (присылайте фото)

Компания «Элизиум» из Бердска, которая занимается изготовлением обоев, уже готова поздравлять мужчин.
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Если вы только собираетесь поздравить мужчин с праздником, то присылайте фото того, как украшаете офис. Нам очень интересно на это посмотреть!
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В День защитника Отечества в Новосибирске пройдут праздничные мероприятия. Со вчерашнего дня, 19 февраля, волонтеры поздравляют ветеранов в рамках акции "Письмо Победы". Сегодня в социальной сети "ВКонтакте" жителям региона предлагают написать свои истории о защитниках с хэштегами #ЗащитимВетеранов, #НашиЗащитники, #ЗащитимПамятьГеров54, #ЯПомню.
23 февраля в Instagram начнется флешмоб #НашиЗащитники. Чтобы принять в нем участие, нужно записать видео с поздравлением военных и работников силовых ведомств.
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– Компания «Эннова» встречает своих мужчин в космосе, красивые девушки в костюмах инопланетных агентов раздают космические завтраки и желают космического дня, - поделились с НГС сотрудницы.
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