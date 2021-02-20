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Тема дняКак в офисах поздравляют с 23 Февраля (фото)

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Как в офисах Новосибирска поздравляют мужчин: мы запускаем онлайн-трансляцию (присылайте фото)

Сегодня мы целый день будем рассказывать и показывать, как мужчин поздравляют с наступающим 23 Февраля

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В новосибирских офисах отмечают День защитника Отечества

В эту рабочую (и немного праздничную) субботу во многих новосибирских офисах будут поздравлять мужчин с Днем защитника Отечества. Мы запускаем онлайн-трансляцию, в которой покажем вам самые интересные фото, видео и истории с мини-корпоративов.

В прошлом году НГС весь день вел онлайн об офисных поздравлениях. Посмотрите, как мужчин кормили грузинской кухней и дарили им букеты из вяленой рыбы.

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Офис оформили в традиционной праздничной тематике

Офис оформили в традиционной праздничной тематике

Компания «Элизиум» из Бердска, которая занимается изготовлением обоев, уже готова поздравлять мужчин.

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Наша редакция уже готова к поздравлениям

Наша редакция уже готова к поздравлениям

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Если вы только собираетесь поздравить мужчин с праздником, то присылайте фото того, как украшаете офис. Нам очень интересно на это посмотреть!

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В День защитника Отечества в Новосибирске пройдут праздничные мероприятия. Со вчерашнего дня, 19 февраля, волонтеры поздравляют ветеранов в рамках акции "Письмо Победы". Сегодня в социальной сети "ВКонтакте" жителям региона предлагают написать свои истории о защитниках с хэштегами #ЗащитимВетеранов, #НашиЗащитники, #ЗащитимПамятьГеров54, #ЯПомню.

23 февраля в Instagram начнется флешмоб #НашиЗащитники. Чтобы принять в нем участие, нужно записать видео с поздравлением военных и работников силовых ведомств.

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В некоторых офисах мужчин поздравили уже вчера

В некоторых офисах мужчин поздравили уже вчера

– Компания «Эннова» встречает своих мужчин в космосе, красивые девушки в костюмах инопланетных агентов раздают космические завтраки и желают космического дня, - поделились с НГС сотрудницы.

Угощения украсили в тематике праздника&nbsp;

Угощения украсили в тематике праздника 

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23 Февралякорпоративпраздник
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