Стоим колом: две аварии перекрыли часть дороги на Коммунальном мосту — собралась пробка

В Новосибирске автомобилисты встали в пробку на Октябрьском мосту
Сегодня днем, 20 февраля, автомобилисты встали в пробку на Октябрьском мосту — из-за аварии часть дороги оказалась перекрыта.
— У нас два ДТП с материальным ущербом без пострадавших, граждане сами перекрыли проезжую часть. Экипаж выдвинулся на место, — сообщила инспектор группы пропаганды Новосибирской ГИБДД Татьяна Зверева.
Машины застряли на полосе в сторону правого берега.
«Стоим колом», — пишет один из водителей в 2GIS.
На этой неделе из-за Дня защитника Отечества сместились рабочие будни и выходные. В эту субботу, 20 февраля, новосибирцы вновь вышли на работу.