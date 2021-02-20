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Стоим колом: две аварии перекрыли часть дороги на Коммунальном мосту — собралась пробка

Сейчас заторы в городе оцениваются в 7 баллов

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Сегодня днем, в субботу, по данным 2GIS, ситуация на дорогах города оценивается в 7 баллов

Сегодня днем, в субботу, по данным 2GIS, ситуация на дорогах города оценивается в 7 баллов

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В Новосибирске автомобилисты встали в пробку на Октябрьском мосту

Сегодня днем, 20 февраля, автомобилисты встали в пробку на Октябрьском мосту — из-за аварии часть дороги оказалась перекрыта.

— У нас два ДТП с материальным ущербом без пострадавших, граждане сами перекрыли проезжую часть. Экипаж выдвинулся на место, — сообщила инспектор группы пропаганды Новосибирской ГИБДД Татьяна Зверева.

Машины застряли на полосе в сторону правого берега.

«Стоим колом», — пишет один из водителей в 2GIS.

Самый большой затор растянулся на Большевистской

Самый большой затор растянулся на Большевистской

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На этой неделе из-за Дня защитника Отечества сместились рабочие будни и выходные. В эту субботу, 20 февраля, новосибирцы вновь вышли на работу.

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ДТПНовосибирскОктябрьский мост
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