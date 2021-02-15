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Не забудьте в субботу прийти на работу: в России началась шестидневная трудовая неделя

Следующая будет короче вдвое

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Помните, что в субботу уйти с работы можно на час раньше

Помните, что в субботу уйти с работы можно на час раньше

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Эта неделя для трудовой части страны затянется чуть дольше, чем обычно: из-за Дня защитника Отечества сместились рабочие будни и выходные. В субботу, 20 февраля, мы все вновь выходим на работу. Затем 21, 22 и 23 февраля отдыхаем. В среду, 24-го числа, возвращаемся к станкам и в офисы, отрабатываем короткую неделю (всего-то три дня) и снова уходим на выходные. Такие правила в этом году учредил Роструд.

Из-за того что <nobr class="_">20-е число</nobr> выпадает на предпраздничный выходной, покинуть рабочее место можно на час раньше

Из-за того что 20-е число выпадает на предпраздничный выходной, покинуть рабочее место можно на час раньше

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К счастью, таких сюрпризов в трудовом календаре 2021 года больше не будет. В марте из-за Международного женского дня нас ждут тройные выходные, майские праздники в этот раз не будут затяжными — отдохнем с 1-го по 3-е, а затем с 8-го по 10-е число.

Тройные выходные нас ждут в марте, мае и июне. А в ноябре праздники затянутся на четыре дня

Тройные выходные нас ждут в марте, мае и июне. А в ноябре праздники затянутся на четыре дня

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День защитника Отечествакалендарьвыходные и праздники
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