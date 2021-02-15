Не забудьте в субботу прийти на работу: в России началась шестидневная трудовая неделя

Эта неделя для трудовой части страны затянется чуть дольше, чем обычно: из-за Дня защитника Отечества сместились рабочие будни и выходные. В субботу, 20 февраля, мы все вновь выходим на работу. Затем 21, 22 и 23 февраля отдыхаем. В среду, 24-го числа, возвращаемся к станкам и в офисы, отрабатываем короткую неделю (всего-то три дня) и снова уходим на выходные. Такие правила в этом году учредил Роструд.
К счастью, таких сюрпризов в трудовом календаре 2021 года больше не будет. В марте из-за Международного женского дня нас ждут тройные выходные, майские праздники в этот раз не будут затяжными — отдохнем с 1-го по 3-е, а затем с 8-го по 10-е число.