Не забудьте в субботу прийти на работу: в России началась шестидневная трудовая неделя

К счастью, таких сюрпризов в трудовом календаре 2021 года больше не будет. В марте из-за Международного женского дня нас ждут тройные выходные, майские праздники в этот раз не будут затяжными — отдохнем с 1-го по 3-е, а затем с 8-го по 10-е число.