«Я знаю, это вы, больше некому!»: чиновник мэрии поссорился с соседним офисом из-за сигарет

Начальник комитета рекламы Новосибирска терроризирует из-за курения соседний офис
Между сотрудниками офисов бизнес-центра «На Вокзальной» развернулся конфликт из-за курения. Часть помещений на этаже занимает комитет рекламы и информационной политики мэрии Новосибирска. Его председатель Олег Хорошунов утверждает, что сотрудники в офисах Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) курят на работе, а запах распространяется в соседнее помещение на этаже. Чиновник направил письмо с жалобой администрации бизнес-центра и АСДГ.
Пост о конфликте на своей странице в Facebook опубликовал руководитель центра дополнительного образования и повышения квалификации в АСДГ Сергей Семёнов.
— Уже раза три после окончания рабочего дня подходит парень в джинсах и рубашке поло, стучится в дверь нашего офиса, открываем. Сразу с порога: «Где руководство?» Зову руководство, и начинается: «Когда вы прекратите курить в туалете?», «Я знаю, это вы, больше некому!» И в такой всё безапелляционной грубой форме, — сообщил корреспонденту НГС Сергей Семёнов.
Вчера, рассказал Сергей, Олег Хорошунов в очередной раз пришел в соседний отдел и потребовал начальство.
— Я пригласил свою коллегу выйти побеседовать, и началось. Словесная перепалка, повышенные тона. Хотя, к слову, коллега годится в матери новому начальнику департамента... И закончилось всё это непосредственным обнюхиванием и проклятиями в адрес нас и нашей организации. Коллега смогла парировать единственное уходящему начальнику: «Хам!», — добавил мужчина.
Сегодня же, по словам мужчины, сотрудница управления рекламы принесла в отдел письмо на имя гендиректоров исполнительной дирекции АСДГ и бизнес-центра. Обращение составил Олег Хорошунов. В нем сотрудник мэрии просит найти курящих, провести с ними разъяснительную беседу и разместить на этаже знаки о запрете курения. В противном случае он намерен написать заявление об административном правонарушении.
Сам Олег Хорошунов объяснил корреспонденту НГС, что на этаже, кроме этих двух отделов, больше никого нет. Якобы он несколько раз спокойно разговаривал с сотрудниками АСДГ и посчитал, что вопрос исчерпан. По его словам, сначала они ничего не отрицали, а затем приняли другую позицию.
— Это они делают внутри своего помещения, и по вытяжке выходит запах в общие помещения. Делают они это после
Мужчина добавил, что сотрудники комитета рекламы и информации мэрии жалуются на запах каждый день, но решить проблему не получается.
— Будем писать письма и привлекать администрацию бизнес-центра, других вариантов у нас нет.
Да какие могут быть требования, просто нужно прекращать нарушать закон и уважать людей вокруг себя. А сейчас делать вид и говорить «Докажите» — это неправильно, — сказал он.
В бизнес-центре корреспонденту НГС сообщили, что письмо от Хорошунова они тоже получили.
— Да, письмо направили. Мы разговор проведем. Но дело в том, что собственник площадей, которые занимают указанные департаменты, — это мэрия. Не нам эти площади принадлежат
Аналитики расспросили новосибирцев о штрафах за курение на работе — почти половина отметили, что были бы не против, если бы курящих сотрудников начали штрафовать.