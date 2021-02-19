«Я знаю, это вы, больше некому!»: чиновник мэрии поссорился с соседним офисом из-за сигарет

— Уже раза три после окончания рабочего дня подходит парень в джинсах и рубашке поло, стучится в дверь нашего офиса, открываем. Сразу с порога: «Где руководство?» Зову руководство, и начинается: «Когда вы прекратите курить в туалете?», «Я знаю, это вы, больше некому!» И в такой всё безапелляционной грубой форме, — сообщил корреспонденту НГС Сергей Семёнов.

Вчера, рассказал Сергей, Олег Хорошунов в очередной раз пришел в соседний отдел и потребовал начальство.

— Я пригласил свою коллегу выйти побеседовать, и началось. Словесная перепалка, повышенные тона. Хотя, к слову, коллега годится в матери новому начальнику департамента... И закончилось всё это непосредственным обнюхиванием и проклятиями в адрес нас и нашей организации. Коллега смогла парировать единственное уходящему начальнику: «Хам!», — добавил мужчина.

Сегодня же, по словам мужчины, сотрудница управления рекламы принесла в отдел письмо на имя гендиректоров исполнительной дирекции АСДГ и бизнес-центра. Обращение составил Олег Хорошунов. В нем сотрудник мэрии просит найти курящих, провести с ними разъяснительную беседу и разместить на этаже знаки о запрете курения. В противном случае он намерен написать заявление об административном правонарушении.