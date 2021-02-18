Сибирячка с помощью полиции пытается запретить бизнес-центру чистить снег в 2 часа ночи — видео шумной уборки

В Новосибирске бизнес-центр по ночам шумно чистит парковку
В Новосибирске бизнес-центр на проспекте Карла Маркса по ночам чистит свою территорию и убирает снег. На шум, который не дает ей спать, пожаловалась читательница НГС. С декабря прошлого года она пытается прекратить его с помощью полиции.
— В соседнем от меня здании — бизнес-центр, от которого нет покоя по ночам жильцам близлежащих домов. Если ранее нас доставал только дворник, который начинал чистку в
Ночную уборку снега она сняла на видео.
Первый раз она написала заявление в полицию еще
Женщина, по ее словам, хочет добиться соблюдения закона о тишине, но так и не получила ответа на свои обращения.
В компании «Альянс», которая сдает в аренду помещения в бизнес-центре, не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, сославшись на то, что руководства нет на месте.
Корреспондент НГС отправила официальный запрос в
В начале недели в Новосибирске дорожники вновь скинули грязный снег с Октябрьского моста в Обь — такая уборка опять попала на видео одного из горожан.