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Сибирячка с помощью полиции пытается запретить бизнес-центру чистить снег в 2 часа ночи — видео шумной уборки

Женщина пишет жалобы с декабря прошлого года

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Из-за сильного шума женщина не может спокойно спать по ночам

Из-за сильного шума женщина не может спокойно спать по ночам

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В Новосибирске бизнес-центр по ночам шумно чистит парковку

В Новосибирске бизнес-центр на проспекте Карла Маркса по ночам чистит свою территорию и убирает снег. На шум, который не дает ей спать, пожаловалась читательница НГС. С декабря прошлого года она пытается прекратить его с помощью полиции.

— В соседнем от меня здании — бизнес-центр, от которого нет покоя по ночам жильцам близлежащих домов. Если ранее нас доставал только дворник, который начинал чистку в 5 утра, то сейчас они пригоняют снегоуборочную технику. Началось всё «веселье» в 23:00. К 3 ночи к трактору присоединился еще друг-самосвал, — рассказала читательница НГС.

Ночную уборку снега она сняла на видео.

Первый раз она написала заявление в полицию еще 2 декабря, затем повторно обращалась в январе, а также сегодня ночью. (Все подтверждающие документы есть в распоряжении редакции.)

Женщина, по ее словам, хочет добиться соблюдения закона о тишине, но так и не получила ответа на свои обращения.

В компании «Альянс», которая сдает в аренду помещения в бизнес-центре, не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, сославшись на то, что руководства нет на месте.

Корреспондент НГС отправила официальный запрос в ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

В начале недели в Новосибирске дорожники вновь скинули грязный снег с Октябрьского моста в Обь — такая уборка опять попала на видео одного из горожан.

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уборка снега
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