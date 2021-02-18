Сибирячка с помощью полиции пытается запретить бизнес-центру чистить снег в 2 часа ночи — видео шумной уборки

В Новосибирске бизнес-центр на проспекте Карла Маркса по ночам чистит свою территорию и убирает снег. На шум, который не дает ей спать, пожаловалась читательница НГС. С декабря прошлого года она пытается прекратить его с помощью полиции.

— В соседнем от меня здании — бизнес-центр, от которого нет покоя по ночам жильцам близлежащих домов. Если ранее нас доставал только дворник, который начинал чистку в 5 утра , то сейчас они пригоняют снегоуборочную технику. Началось всё «веселье» в 23:00. К 3 ночи к трактору присоединился еще друг-самосвал, — рассказала читательница НГС.