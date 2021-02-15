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Возле двухэтажки на Толстого поставили забор — в мэрии заявили, что здание может внезапно обрушиться

Жительница соседнего частного дома боится за свою жизнь — от двухэтажки ее отделяют 170 см

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Крыша навеса, установленного рабочими на участке, уже прогнулась под тяжестью падающих сверху строительных конструкций

Крыша навеса, установленного рабочими на участке, уже прогнулась под тяжестью падающих сверху строительных конструкций

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Скандальную двухэтажку в опасной близости от жилого дома отгородили забором

В Новосибирске аварийный двухэтажный дом на улице Толстого, 65, расположенный на опасном расстоянии от жилого частного дома, обнесли забором. Рабочие начали разбирать его вручную, а в мэрии заявили, что двухэтажка опасна.

Почему дом сносят?

Мы рассказывали ранее, что в старом частном доме на Толстого, 63 живет Людмила Петровна — пенсионерка, которая всерьез опасается за свою жизнь из-за сноса двухэтажки. Расстояние между домами составляет всего 170 сантиметров, в то время как в проекте по сносу указано, что в опасной зоне падения конструкций на расстоянии 3,6 метра жилых построек нет.

Людмила Петровна и ее соседка Лидия Николаевна (собственница второй половины дома) сомневаются в необходимости сноса аварийной двухэтажки, поскольку, по их словам, дом сделан из кирпича и имеет прочное основание. По данным БТИ, его износ оценивается в 60%.

Двухэтажку признали аварийной в 2004 году, однако расселить удалось лишь в прошлом году.

Объяснение властей

По данным мэрии, собственником участка на Толстого является Новосибирск:

— Земельный участок не предоставлен в настоящий период времени физическим и юридическим лицам.

Как объяснили корреспонденту НГС в управлении по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, снос дома хотят сделать в кратчайшие сроки, поскольку его межэтажные перекрытия потеряли свою несущую способность.

— В связи с движением грунтов по периметру здания множественные нависающие элементы конструкции пришли в неустойчивое состояние, существует угроза внезапного обрушения аварийных конструкций, — говорится в ответе на запрос НГС.

Там же уточнили, что объект находится в зоне сложившейся плотной застройки индивидуальными жилыми домами, где не соблюдены нормы отступа от границ земельных участков.

— Согласно проекту по сносу дома, предусмотрено огораживание границ работ забором. Жителям дома № 63 было разъяснено требование о необходимости установки ограждения прежде всего в интересах их собственной безопасности и сохранности имущества. Жители отказались допустить сотрудников подрядной организации, осуществляющей снос дома, на свою территорию для установки ограждения. Несмотря на это, для обеспечения безопасности жителей дома № 63 ограждение было установлено в границах дома № 65, — отчитались в управлении.

Что сейчас происходит на месте сноса?

По словам Людмилы Петровны, поставленный забор — это «хилая конструкция», которая уже прогнулась под упавшим со второго этажа строительным мусором:

— Кто-то ночью выломал дверь в подвал, вода перемерзла, в общем, сижу без воды. А забор — ну какой там забор? Я если выхожу из дома, приоткрываю дверь и кричу: «Ребята, можно пройти?» и скорее пробегаю. Очень страшно.

Ее дочь Светлана уточнила, что забор был поставлен рабочими только с их стороны и не ограждает весь дом по периметру.

— Кто им мешает соблюдать все требования по безопасности? Почему сносят в нарушение проекта по сносу? Видимо, дорого забор полностью устанавливать. А эти доски, которые прислонили к дому с прибитым сверху шифером, — это даже не забор и не навес.

Сегодня также демонтировали трубу, которая опасно накренилась над домом пенсионерки. Из-за опасений в безопасности работ женщине приходится покидать дом на время и отходить подальше от строительной площадки.

Осенью прошлого года мы показывали, как выглядит аварийное жилье, из которого не расселяют людей. В деревянном бараке — печки вместо батарей и выгребные ямы вместо туалетов, а недавно в нём обрушилась часть крыши.

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аварийный домснос
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