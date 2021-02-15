Возле двухэтажки на Толстого поставили забор — в мэрии заявили, что здание может внезапно обрушиться

Скандальную двухэтажку в опасной близости от жилого дома отгородили забором
В Новосибирске аварийный двухэтажный дом на улице
Почему дом сносят?
Мы рассказывали ранее, что в старом частном доме на
Людмила Петровна и ее соседка Лидия Николаевна (собственница второй половины дома) сомневаются в необходимости сноса аварийной двухэтажки, поскольку, по их словам, дом сделан из кирпича и имеет прочное основание. По данным БТИ, его износ оценивается в 60%.
Двухэтажку признали аварийной в 2004 году, однако расселить удалось лишь в прошлом году.
Объяснение властей
По данным мэрии, собственником участка на Толстого является Новосибирск:
— Земельный участок не предоставлен в настоящий период времени физическим и юридическим лицам.
Как объяснили корреспонденту НГС в управлении по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, снос дома хотят сделать в кратчайшие сроки, поскольку его межэтажные перекрытия потеряли свою несущую способность.
— В связи с движением грунтов по периметру здания множественные нависающие элементы конструкции пришли в неустойчивое состояние, существует угроза внезапного обрушения аварийных конструкций, — говорится в ответе на запрос НГС.
Там же уточнили, что объект находится в зоне сложившейся плотной застройки индивидуальными жилыми домами, где не соблюдены нормы отступа от границ земельных участков.
— Согласно проекту по сносу дома, предусмотрено огораживание границ работ забором. Жителям дома
Что сейчас происходит на месте сноса?
По словам Людмилы Петровны, поставленный забор — это «хилая конструкция», которая уже прогнулась под упавшим со второго этажа строительным мусором:
— Кто-то ночью выломал дверь в подвал, вода перемерзла, в общем, сижу без воды. А забор — ну какой там забор? Я если выхожу из дома, приоткрываю дверь и кричу: «Ребята, можно пройти?» и скорее пробегаю. Очень страшно.
Ее дочь Светлана уточнила, что забор был поставлен рабочими только с их стороны и не ограждает весь дом по периметру.
— Кто им мешает соблюдать все требования по безопасности? Почему сносят в нарушение проекта по сносу? Видимо, дорого забор полностью устанавливать. А эти доски, которые прислонили к дому с прибитым сверху шифером, — это даже не забор и не навес.
Сегодня также демонтировали трубу, которая опасно накренилась над домом пенсионерки. Из-за опасений в безопасности работ женщине приходится покидать дом на время и отходить подальше от строительной площадки.
Осенью прошлого года мы показывали, как выглядит аварийное жилье, из которого не расселяют людей. В деревянном бараке — печки вместо батарей и выгребные ямы вместо туалетов, а недавно в нём обрушилась часть крыши.