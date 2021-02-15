Возле двухэтажки на Толстого поставили забор — в мэрии заявили, что здание может внезапно обрушиться

Людмила Петровна и ее соседка Лидия Николаевна (собственница второй половины дома) сомневаются в необходимости сноса аварийной двухэтажки, поскольку, по их словам, дом сделан из кирпича и имеет прочное основание. По данным БТИ, его износ оценивается в 60%.



Двухэтажку признали аварийной в 2004 году, однако расселить удалось лишь в прошлом году.



Объяснение властей

По данным мэрии, собственником участка на Толстого является Новосибирск:



— Земельный участок не предоставлен в настоящий период времени физическим и юридическим лицам.



Как объяснили корреспонденту НГС в управлении по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, снос дома хотят сделать в кратчайшие сроки, поскольку его межэтажные перекрытия потеряли свою несущую способность.



— В связи с движением грунтов по периметру здания множественные нависающие элементы конструкции пришли в неустойчивое состояние, существует угроза внезапного обрушения аварийных конструкций, — говорится в ответе на запрос НГС.



Там же уточнили, что объект находится в зоне сложившейся плотной застройки индивидуальными жилыми домами, где не соблюдены нормы отступа от границ земельных участков.