После теплых дней в Новосибирск опять вернутся морозы — изучаем прогноз погоды на неделю

Тепло, которое пришло в Новосибирск, скоро уйдет из региона. Легкий минус простоит до середины недели, а затем термометры будут показывать
Согласно разным сервисам, в первые три дня предстоящей недели в дневное время температура будет колебаться в диапазоне
Синоптики «Яндекс.Погоды» в своих прогнозах недалеко ушли от коллег. Они также считают субботу самым холодным днем предстоящей недели, но обещают
Аналогичную погоду новосибирцам обещает центр погоды «Фобос»:
14 февраля в Новосибирске прошла традиционная «Лыжня России». В этом году соревнования были без губернатора и с меньшим количеством участников. Смотрите, как это было. Также посмотрите, как дорожники почистили Октябрьский мост и свалили грязный снег на обочине.