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После теплых дней в Новосибирск опять вернутся морозы — изучаем прогноз погоды на неделю

Тепло простоит до середины недели и сменится морозами к выходным

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Суббота, 20 февраля, станет самым холодным днем этой недели

Суббота, 20 февраля, станет самым холодным днем этой недели

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Тепло, которое пришло в Новосибирск, скоро уйдет из региона. Легкий минус простоит до середины недели, а затем термометры будут показывать 20 градусов мороза и ниже. Приводим прогноз метеорологов на неделю.

Согласно разным сервисам, в первые три дня предстоящей недели в дневное время температура будет колебаться в диапазоне -3... -6 градусов, будет идти снег. В ночное время термометры будут показывать -6... -10 градусов. Ощутимо похолодает в ночь на четверг, 18 февраля. Самый суровый прогноз дают синоптики «Гисметео». По их версии, к субботе, 20 февраля, ночью воздух остынет до -30, днем — до -24 градусов.

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Синоптики «Яндекс.Погоды» в своих прогнозах недалеко ушли от коллег. Они также считают субботу самым холодным днем предстоящей недели, но обещают -18 градусов днем и -28 — в ночное время.

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Аналогичную погоду новосибирцам обещает центр погоды «Фобос»:

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14 февраля в Новосибирске прошла традиционная «Лыжня России». В этом году соревнования были без губернатора и с меньшим количеством участников. Смотрите, как это было. Также посмотрите, как дорожники почистили Октябрьский мост и свалили грязный снег на обочине.

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прогноз погоды
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