После теплых дней в Новосибирск опять вернутся морозы — изучаем прогноз погоды на неделю

Тепло, которое пришло в Новосибирск, скоро уйдет из региона. Легкий минус простоит до середины недели, а затем термометры будут показывать 20 градусов мороза и ниже. Приводим прогноз метеорологов на неделю.

Согласно разным сервисам, в первые три дня предстоящей недели в дневное время температура будет колебаться в диапазоне -3... -6 градусов , будет идти снег. В ночное время термометры будут показывать -6... -10 градусов . Ощутимо похолодает в ночь на четверг, 18 февраля. Самый суровый прогноз дают синоптики «Гисметео». По их версии, к субботе, 20 февраля, ночью воздух остынет до -30, днем — до -24 градусов .