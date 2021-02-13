Дорожники почистили Октябрьский мост и оставили грязные снег и лед на обочине

После очередной зимней уборки на Октябрьском мосту дорожники оставили грязные снег и лед, счищенные с дорожного полотна, на обочине.



Судя по видео, опубликованному в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» во «ВКонтакте», большие комья снега и льда серого цвета беспорядочно навалены вдоль проезжей части. В одном месте на сугробе остался лежать дорожный знак, который ограничивал территорию уборки.

Напомним, в начале февраля новосибирцы заметили, что после уборки моста на воде под ним по всей длине появилась грязная полоса. Горожане были обеспокоены тем, что весь снег с грязью, песком и примесями соли и «Бионорда» попадает в русло реки.