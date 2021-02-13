Дорожники почистили Октябрьский мост и оставили грязные снег и лед на обочине

После чистки моста в Новосибирске дорожники оставили снег и лед на обочине
После очередной зимней уборки на Октябрьском мосту дорожники оставили грязные снег и лед, счищенные с дорожного полотна, на обочине.
Судя по видео, опубликованному в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» во «ВКонтакте», большие комья снега и льда серого цвета беспорядочно навалены вдоль проезжей части. В одном месте на сугробе остался лежать дорожный знак, который ограничивал территорию уборки.
Напомним, в начале февраля новосибирцы заметили, что после уборки моста на воде под ним по всей длине появилась грязная полоса. Горожане были обеспокоены тем, что весь снег с грязью, песком и примесями соли и «Бионорда» попадает в русло реки.
Также на видео очевидца попал момент, как погрузчик при уборке снега на Октябрьском мосту сбрасывал его в реку. В мэрии Новосибирска объяснили, как грязь оказалась на воде:
— В условиях перепада температур — резкого перехода от положительных температур на отрицательные — дорожным учреждениям была поставлена задача очистить проезжую часть, максимально обеспечив безопасность движения на основных магистралях города. Находясь в ситуации форс-мажора, машинист дорожно-эксплуатационного учреждения, пытаясь ускорить процесс очистки тротуарной части Октябрьского моста, самовольно принял решение сбросить часть снега. По данному факту был проведен разбор, составлена беседа о недопустимости таких действий при уборке проезжей части.
В мэрии также пояснили, что состав комбинированных противогололедных материалов, задействованных при обработке проезжей части Октябрьского моста, в своей концентрации не оказывает негативного влияния на окружающую среду, а их цвет обусловлен особенностью частиц отсева горных пород дробления, входящих в состав противогололедной смеси.
Проблемы с уборкой снега есть не только в таких популярных местах города, но и во многих других, сейчас в Новосибирске очень сложно ехать по дороге и ходить по тротуарам — горожане регулярно жалуются на плохую уборку снега.