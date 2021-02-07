Бывший депутат Госдумы попал в больницу после 8-дневного ареста за организацию митинга

Аркадий Янковский попал в больницу после 8-дневного ареста в Новосибирске
Бывший депутат Госдумы Аркадий Янковский попал в больницу после восьмисуточного ареста за участие в акции в поддержку Алексея Навального. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.
Мужчина написал, что стал хуже себя чувствовать, ему сложно отвечать на звонки и попросил не беспокоить.
— Температура растёт, сейчас 39,0, то озноб, то жар... До того такое было только в камере и ночью дома. Вынужден сознаться, что у меня был инсульт пять лет назад, и есть проблемы с печенью, поэтому по медикаментозному решению надо думать. Сатурация сегодня была 93...Ипохондрик?Наверное, — написал Аркадий Янковский.
Через пару часов мужчина добавил, что его «помещают в 1-ю инфекционную Новосибирска».
Вчера, 7 февраля, Аркадий Янковский уже писал о плохом самочувствие, а также о том, что в камере спецприемника было очень холодно:
— Большой пост про ситуацию в Новосибирском спецприемнике написать сейчас нет сил. Температура ещё поднялась до 38,7 — все признаки ковида... Слабость. Но коротко проинформировать должен ради тех, кто ещё сидит. Холод: меня поместили в вип-камеру. Отремонтирована, в конце коридора угловая с двумя окнами. Сначала был один. В первую ночь одежды не было из дома, дали только одно дополнительное одеяло. Батареи почти на нуле... Кроме всего прочего, сразу за моей дверью большое окно в конце коридора — его часто открывали для проветривания, так как в некоторых камерах курят. Сквозило... Потом надевал двое штанов тёплых, четверо носков, три майки и три кофты и спал под тремя одеялами. Мёрз страшно...
Напомним, Аркадия Янковского задержали в конце января за участие в митинге, а затем осудили и арестовали на восемь суток как организатора незаконного мероприятия. Сам политик рассказал НГС, что возможной причиной задержания стало то, что на акции он с другим активистом кричал в мегафон.