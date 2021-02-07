Бывший депутат Госдумы попал в больницу после 8-дневного ареста за организацию митинга

Через пару часов мужчина добавил, что его «помещают в 1-ю инфекционную Новосибирска».

Вчера, 7 февраля, Аркадий Янковский уже писал о плохом самочувствие, а также о том, что в камере спецприемника было очень холодно:

— Большой пост про ситуацию в Новосибирском спецприемнике написать сейчас нет сил. Температура ещё поднялась до 38,7 — все признаки ковида... Слабость. Но коротко проинформировать должен ради тех, кто ещё сидит. Холод: меня поместили в вип-камеру. Отремонтирована, в конце коридора угловая с двумя окнами. Сначала был один. В первую ночь одежды не было из дома, дали только одно дополнительное одеяло. Батареи почти на нуле... Кроме всего прочего, сразу за моей дверью большое окно в конце коридора — его часто открывали для проветривания, так как в некоторых камерах курят. Сквозило... Потом надевал двое штанов тёплых, четверо носков, три майки и три кофты и спал под тремя одеялами. Мёрз страшно...



Напомним, Аркадия Янковского задержали в конце января за участие в митинге, а затем осудили и арестовали на восемь суток как организатора незаконного мероприятия. Сам политик рассказал НГС, что возможной причиной задержания стало то, что на акции он с другим активистом кричал в мегафон.