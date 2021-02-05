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Новосибирцы хвастаются своими огромными зимними уловами. Рассказываем, где они рыбачили

Мужчины могут целыми днями сидеть на реке с удочками

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Семьи этих мужчин точно голодными никогда не останутся

Семьи этих мужчин точно голодными никогда не останутся

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Новосибирцы похвастались своими огромными зимними уловами

В Новосибирске в самом разгаре зимняя рыбалка. Рыбаки выходят на лед и хвастаются своими уловами в группе «Рыбалка в Новосибирске» и делятся секретными местами. Публикуем подборку впечатляющих фото.

Воскресенье Роман провел на рыбалке и вернулся с впечатляющим уловом

Воскресенье Роман провел на рыбалке и вернулся с впечатляющим уловом

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— Приехали на базу «Чайка» в Малышево в Сузунском районе. Оттуда нас увезли на снегоходе по Малышевской протоке до Мартовской, в Мартовской и рыбачили. Стоит это 500 рублей на человека (чтобы увезли утром и забрали вечером). Кормил рыб сухим прикормом постоянно весь день, поэтому и клевало, рыбы подо льдом очень много! Ловилась сорога на мотыля, — рассказал корреспонденту НГС Роман Языков.

Рыбаки часто наведываются в Малышево. Например, Иван Глушков наловил там 12,5 килограмм.

— Увозили нас с базы на снегоходе. Нас было четверо, но каждый фотографировался со своим уловом. Название — рыба сорога, — объяснил Иван.

Иван наловил немало рыбы сороги

Иван наловил немало рыбы сороги

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Здесь около 12,5 килограмм улова

Здесь около 12,5 килограмм улова

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Антон Горлов — профессиональный рыбак

Антон Горлов — профессиональный рыбак

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Антон Горлов свои выходные он провел на Обском водохранилище.

— Суббота была результативна до обеда, пока не похолодало. Вечер перед закатом оказался самым интересным за весь день. Утром воскресенья было решено отправиться на вечерние лунки. Приехали самые первые около 09:00, много выходов, неуверенные поклевки. Такое ощущение, что уже отклевали. Весь день было холодно, дул ветер, рыба не клевала. Ситуация сдвинулась с мертвой точки около 3-х часов дня, когда стали поклевывать единичные судачишки, — рассказал о своей рыбалке Антон Горлов.

Улов на на котловане. Рыбак ловил на жерлицы

Улов на на котловане. Рыбак ловил на жерлицы

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— Ловил, где в Новосибирске остановка «Медпрепараты», на втором котловане. Поймал окуня штук 25 и одну щуку, — рассказал корреспонденту НГС рыбак Денис Михалев.

Роман увлекается рыбалкой с 5 лет

Роман увлекается рыбалкой с 5 лет

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В основном он ловит чебака, плотву, сорогу

В основном он ловит чебака, плотву, сорогу

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— Наконец-то у нас пришло тепло! И чтоб не терять этот день, я поехал на свое любимое место! И река меня не подвела. Конечно, пришлось поискать, пробурив лунок 20, а лед-то уже больше метра. Наконец-то я его нашел. Итог с двух рабочих лунок 150 рыбешек. Чебак, плотва, сорога! Ловил на ту же удочку и ту же мормышку. Кормил кашей и мормышем, — рассказал Роман Петров. — Я рыбалкой увлекаюсь с 5 лет. Рыбачу исключительно на наших сибирских водоёмах. Живу я в Новосибирской области, в городе Куйбышев. У нас тут течет река Омь. Богатая разной рыбой. Год от года всё ловится по-разному. Больше всего люблю ловить мирную рыбу. Хищника кроме окуня и судака не ловлю. Этой зимой часто езжу в деревню Горбуново. Ловлю сорогу, чебака, ельца!

В середине января на Новосибирском водохранилище сибиряки выловили огромного судака весом в 8 килограммов. Рыба была настолько большой, что ее пришлось вытаскивать трем мужчинам.

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