Новосибирцы хвастаются своими огромными зимними уловами. Рассказываем, где они рыбачили

— Наконец-то у нас пришло тепло! И чтоб не терять этот день, я поехал на свое любимое место! И река меня не подвела. Конечно, пришлось поискать, пробурив лунок 20, а лед-то уже больше метра. Наконец-то я его нашел. Итог с двух рабочих лунок 150 рыбешек. Чебак, плотва, сорога! Ловил на ту же удочку и ту же мормышку. Кормил кашей и мормышем, — рассказал Роман Петров. — Я рыбалкой увлекаюсь с 5 лет. Рыбачу исключительно на наших сибирских водоёмах. Живу я в Новосибирской области, в городе Куйбышев. У нас тут течет река Омь. Богатая разной рыбой. Год от года всё ловится по-разному. Больше всего люблю ловить мирную рыбу. Хищника кроме окуня и судака не ловлю. Этой зимой часто езжу в деревню Горбуново. Ловлю сорогу, чебака, ельца!