Новосибирцы хвастаются своими огромными зимними уловами. Рассказываем, где они рыбачили

Новосибирцы похвастались своими огромными зимними уловами
В Новосибирске в самом разгаре зимняя рыбалка. Рыбаки выходят на лед и хвастаются своими уловами в группе «Рыбалка в Новосибирске» и делятся секретными местами. Публикуем подборку впечатляющих фото.
— Приехали на базу «Чайка» в Малышево в Сузунском районе. Оттуда нас увезли на снегоходе по Малышевской протоке до Мартовской, в Мартовской и рыбачили. Стоит это 500 рублей на человека (чтобы увезли утром и забрали вечером). Кормил рыб сухим прикормом постоянно весь день, поэтому и клевало, рыбы подо льдом очень много! Ловилась сорога на мотыля, — рассказал корреспонденту НГС Роман Языков.
Рыбаки часто наведываются в Малышево. Например, Иван Глушков наловил там 12,5 килограмм.
— Увозили нас с базы на снегоходе. Нас было четверо, но каждый фотографировался со своим уловом. Название — рыба сорога, — объяснил Иван.
Антон Горлов свои выходные он провел на Обском водохранилище.
— Суббота была результативна до обеда, пока не похолодало. Вечер перед закатом оказался самым интересным за весь день. Утром воскресенья было решено отправиться на вечерние лунки. Приехали самые первые около 09:00, много выходов, неуверенные поклевки. Такое ощущение, что уже отклевали. Весь день было холодно, дул ветер, рыба не клевала. Ситуация сдвинулась с мертвой точки около 3-х часов дня, когда стали поклевывать единичные судачишки, — рассказал о своей рыбалке Антон Горлов.
— Ловил, где в Новосибирске остановка «Медпрепараты», на втором котловане. Поймал окуня штук 25 и одну щуку, — рассказал корреспонденту НГС рыбак Денис Михалев.
— Наконец-то у нас пришло тепло! И чтоб не терять этот день, я поехал на свое любимое место! И река меня не подвела. Конечно, пришлось поискать, пробурив лунок 20, а лед-то уже больше метра. Наконец-то я его нашел. Итог с двух рабочих лунок 150 рыбешек. Чебак, плотва, сорога! Ловил на ту же удочку и ту же мормышку. Кормил кашей и мормышем, — рассказал Роман Петров. — Я рыбалкой увлекаюсь с 5 лет. Рыбачу исключительно на наших сибирских водоёмах. Живу я в Новосибирской области, в городе Куйбышев. У нас тут течет река Омь. Богатая разной рыбой. Год от года всё ловится по-разному. Больше всего люблю ловить мирную рыбу. Хищника кроме окуня и судака не ловлю. Этой зимой часто езжу в деревню Горбуново. Ловлю сорогу, чебака, ельца!
В середине января на Новосибирском водохранилище сибиряки выловили огромного судака весом в 8 килограммов. Рыба была настолько большой, что ее пришлось вытаскивать трем мужчинам.