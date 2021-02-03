Новосибирск скрылся в сугробах — смотрите снежные фото с улиц города

3 февраля в Новосибирске после периода морозов заметно потеплело и прошел снегопад. В результате город укрыли сугробы, а дворникам и снегоуборочной технике пришлось усиленно поработать. Фотокорреспондент НГС прошел по городу (хотя местами из-за сугробов это было очень непросто), чтобы показать, как выглядит Новосибирск в белом.