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Новосибирск скрылся в сугробах — смотрите снежные фото с улиц города

Снег шел весь день и утих лишь к вечеру

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В городе выпал снег — так много его не было давно

В городе выпал снег — так много его не было давно

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3 февраля в Новосибирске после периода морозов заметно потеплело и прошел снегопад. В результате город укрыли сугробы, а дворникам и снегоуборочной технике пришлось усиленно поработать. Фотокорреспондент НГС прошел по городу (хотя местами из-за сугробов это было очень непросто), чтобы показать, как выглядит Новосибирск в белом.

Вне зависимости от погоды работа есть работа, да и есть люди хотят всегда

Вне зависимости от погоды работа есть работа, да и есть люди хотят всегда

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Посидеть на скамейке просто так не получится — для этого надо поработать лопатой

Посидеть на скамейке просто так не получится — для этого надо поработать лопатой

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Прибавилось забот и у автомобилистов. По состоянию на 19:00 сервисы фиксируют 8-балльные пробки. А еще для начала нужно откопать свое авто

Прибавилось забот и у автомобилистов. По состоянию на 19:00 сервисы фиксируют 8-балльные пробки. А еще для начала нужно откопать свое авто

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Снега на тротуарах, на который и до снегопада жаловались пешеходы, стало еще больше

Снега на тротуарах, на который и до снегопада жаловались пешеходы, стало еще больше

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Теперь дорожникам придется разгребать последствия, высунув от усердия языки

Теперь дорожникам придется разгребать последствия, высунув от усердия языки

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Работы сегодня у некоторых горожан хоть отбавляй

Работы сегодня у некоторых горожан хоть отбавляй

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Пуховик с капюшоном — идеальная одежда для сегодняшней погоды

Пуховик с капюшоном — идеальная одежда для сегодняшней погоды

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И в таком обильном снеге есть своя красота

И в таком обильном снеге есть своя красота

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Кто варежку потерял?

Кто варежку потерял?

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Привет автомобилистам!

Привет автомобилистам!

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Главная новогодняя елка города продолжает радовать новосибирцев в феврале. Мэрия всё еще не приступила к ее демонтажу

Главная новогодняя елка города продолжает радовать новосибирцев в феврале. Мэрия всё еще не приступила к ее демонтажу

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Дорога домой сегодня займет больше времени, чем обычно

Дорога домой сегодня займет больше времени, чем обычно

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Белое на черном всегда смотрится эффектно

Белое на черном всегда смотрится эффектно

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Но если прогуляться, то можно взглянуть на такой знакомый Новосибирск по-новому

Но если прогуляться, то можно взглянуть на такой знакомый Новосибирск по-новому

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В ближайшее время Новосибирскую область ждет оттепель до +5 градусов. Когда в Новосибирской области прекратятся снегопады — читайте здесь.

А вот так выглядел первый снег в Новосибирске этой зимой.

Но зиме в этом году рады далеко не все горожане. Некоторые замерзают в своих квартирах из-за плохого отопления.

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