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В Росгвардии объяснили набор силовиков в Новосибирске для работы в Москве

Более 200 предложений о работе в столичном ОМОНе появились накануне несогласованных акций по всей стране

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В Росгвардии отметили, что большого числа вакансий в подразделениях нет

В Росгвардии отметили, что большого числа вакансий в подразделениях нет

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Главное управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Москве объяснило набор полицейских в ряды столичного ОМОНа, который был объявлен в разных городах страны, в том числе и в Новосибирске.

Накануне первой протестной акции в защиту Алексея Навального новосибирцам начали предлагать работу по охране общественного порядка в Москве. Объявления с вакансиями появились не только в Новосибирске, но и в других городах России — всего более 200 штук (их размещали 22 января, а затем 25 января). От претендентов требовалось оконченное среднее полное образование. Зарплата, которую им обещали: 25 тысяч рублей в первые полгода, далее — от 45 тысяч рублей.

Объявления размещены от «Нек. орг. ОМОН Главного управления Росгвардии по г. Москве». В настоящее время на сайте по-прежнему есть вакансии этого работодателя — они регулярно обновляются

Объявления размещены от «Нек. орг. ОМОН Главного управления Росгвардии по г. Москве». В настоящее время на сайте по-прежнему есть вакансии этого работодателя — они регулярно обновляются

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В управлении пояснили, что особого дефицита кадров нет, а набор полицейских происходит планово.

— Кадровые подразделения периодически размещают объявления о приеме на службу в подразделения Главного управления Росгвардии по Москве. Работа по размещению вакансий осуществляется планово, большого количества вакансий в подразделениях нет, — ответили в ведомстве на запрос НГС.

Также в силовом ведомстве подтвердили, что сотрудники ОМОН управления Росгвардии охраняют общественный порядок при проведении массовых мероприятий.

Сейчас на сайте hh.ru в Новосибирске появилась еще одна вакансия в силовых структурах — на этот раз ищут бойца ОМОНа / полицейского для работы в Москве. Вакансию разместил столичный ОМОН Росгвардии.

Будущим бойцам ОМОНа / полицейским обещают зарплату от 45 тысяч рублей. В числе требований — обязательное прохождение службы в вооруженных силах

Будущим бойцам ОМОНа / полицейским обещают зарплату от 45 тысяч рублей. В числе требований — обязательное прохождение службы в вооруженных силах

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О том, как работали силовики в минувшее воскресенье, когда по России прокатилась волна протестов, мы рассказывали в этом фоторепортаже.

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ОМОНвакансииуправление Росгвардии
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