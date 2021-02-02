В Росгвардии объяснили набор силовиков в Новосибирске для работы в Москве

Главное управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Москве объяснило набор полицейских в ряды столичного ОМОНа, который был объявлен в разных городах страны, в том числе и в Новосибирске.
Накануне первой протестной акции в защиту Алексея Навального новосибирцам начали предлагать работу по охране общественного порядка в Москве. Объявления с вакансиями появились не только в Новосибирске, но и в других городах России — всего более 200 штук (их размещали
В управлении пояснили, что особого дефицита кадров нет, а набор полицейских происходит планово.
— Кадровые подразделения периодически размещают объявления о приеме на службу в подразделения Главного управления Росгвардии по Москве. Работа по размещению вакансий осуществляется планово, большого количества вакансий в подразделениях нет, — ответили в ведомстве на запрос НГС.
Также в силовом ведомстве подтвердили, что сотрудники ОМОН управления Росгвардии охраняют общественный порядок при проведении массовых мероприятий.
Сейчас на сайте hh.ru в Новосибирске появилась еще одна вакансия в силовых структурах — на этот раз ищут бойца
О том, как работали силовики в минувшее воскресенье, когда по России прокатилась волна протестов, мы рассказывали в этом фоторепортаже.