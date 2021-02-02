В Росгвардии объяснили набор силовиков в Новосибирске для работы в Москве

Главное управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Москве объяснило набор полицейских в ряды столичного ОМОНа, который был объявлен в разных городах страны, в том числе и в Новосибирске.



Накануне первой протестной акции в защиту Алексея Навального новосибирцам начали предлагать работу по охране общественного порядка в Москве. Объявления с вакансиями появились не только в Новосибирске, но и в других городах России — всего более 200 штук (их размещали 22 января , а затем 25 января ). От претендентов требовалось оконченное среднее полное образование. Зарплата, которую им обещали: 25 тысяч рублей в первые полгода, далее — от 45 тысяч рублей.