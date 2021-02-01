Новосибирского журналиста Тимура Ханова арестовали на семь суток после задержания накануне акции протеста

Новосибирский журналист Тимур Ханов получил семь суток административного ареста.

Днем 30 января Тимура Ханова и еще 29 человек задержали на площади Ленина, в это время там проходили народный ход и серия одиночных пикетов в поддержку Хабаровска.

На видео, снятом в отделении полиции и опубликованном на личной странице в Facebook, Тимур Ханов сообщил, что судить его будут за саркастический ролик, который он выложил 29 января.



— В понедельник будет суд за то, что я сделал ролик «Не ходи на протест», якобы этот ролик призывает людей. Нежданно-негаданно сарказм оборачивается сроком, — говорит он на видео.