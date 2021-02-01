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Новосибирского журналиста Тимура Ханова арестовали на семь суток после задержания накануне акции протеста

Он объявил, что суд был назначен из-за саркастического ролика, выложенного перед несанкционированным шествием

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Тимур Ханов получил неделю административного ареста

Тимур Ханов получил неделю административного ареста

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Новосибирский журналист Тимур Ханов получил семь суток административного ареста.

Днем 30 января Тимура Ханова и еще 29 человек задержали на площади Ленина, в это время там проходили народный ход и серия одиночных пикетов в поддержку Хабаровска.

На видео, снятом в отделении полиции и опубликованном на личной странице в Facebook, Тимур Ханов сообщил, что судить его будут за саркастический ролик, который он выложил 29 января.

— В понедельник будет суд за то, что я сделал ролик «Не ходи на протест», якобы этот ролик призывает людей. Нежданно-негаданно сарказм оборачивается сроком, — говорит он на видео.

Сегодня, 1 февраля, Центральный районный суд Новосибирска рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении мужчины.

— Признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». — Прим. ред.), и подвергнут наказанию в виде административного ареста на срок семь суток, срок наказания исчислять с 13:51 30 января 2021 года, — сообщается на сайте суда.

Суд отправил под арест и новосибирскую активистку Яну Дробноход — ее задержали вместе с другими активистами в прошлую субботу за акцию в поддержку Хабаровска.

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арестзадержаниясудТимур Ханов
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