Новосибирец попытался скрыться от силовиков на протестной акции — неудачный побег попал на видео

В воскресенье,
Момент побега попал на видеозапись читателя НГС. В ролике молодой новосибирец ожидает своей очереди, чтобы сесть в автозак. Рядом с ним стоят два силовика. В какой-то момент парень срывается с места и перепрыгивает забор, отделяющий проезжую часть, где остановилась машина правоохранителей, и бежит сначала в сторону Первомайского сквера, а затем обратно к дороге. За ним пускается один из силовиков и нагоняет его у сугроба, где новосибирца помогают поймать еще несколько человек.
По информации ГУ МВД, в несанкционированном мероприятии приняли участие 1300 человек, из них 154 задержали.
При этом штаб Навального в Новосибирске в своем твиттере заявил, что на шествие вдоль Красного проспекта вышли около 10 тысяч новосибирцев. «ОВД-Инфо» же вчера вечером сообщало о 103 задержанных.
В пресс-службе ГУ МВД затруднились ответить на вопрос о том, сколько и каких протоколов составили на задержанных вчера на несанкционированной акции новосибирцев.
Вчера на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального силовик замахнулся на нашего журналиста Алёну Истомину дубинкой — удар пришелся по телефону.