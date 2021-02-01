Новосибирец попытался скрыться от силовиков на протестной акции — неудачный побег попал на видео

В воскресенье, 31 января , на несанкционированном митинге в поддержку политика Алексея Навального один из задержанных новосибирцев попытался убежать от силовиков, но его поймали.

Момент побега попал на видеозапись читателя НГС. В ролике молодой новосибирец ожидает своей очереди, чтобы сесть в автозак. Рядом с ним стоят два силовика. В какой-то момент парень срывается с места и перепрыгивает забор, отделяющий проезжую часть, где остановилась машина правоохранителей, и бежит сначала в сторону Первомайского сквера, а затем обратно к дороге. За ним пускается один из силовиков и нагоняет его у сугроба, где новосибирца помогают поймать еще несколько человек.