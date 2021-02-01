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Новосибирец попытался скрыться от силовиков на протестной акции — неудачный побег попал на видео

Инцидент случился возле Первомайского сквера

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Сибиряк перепрыгнул через забор, отделяющий тротуар и проезжую часть

Сибиряк перепрыгнул через забор, отделяющий тротуар и проезжую часть

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В воскресенье, 31 января, на несанкционированном митинге в поддержку политика Алексея Навального один из задержанных новосибирцев попытался убежать от силовиков, но его поймали.

Момент побега попал на видеозапись читателя НГС. В ролике молодой новосибирец ожидает своей очереди, чтобы сесть в автозак. Рядом с ним стоят два силовика. В какой-то момент парень срывается с места и перепрыгивает забор, отделяющий проезжую часть, где остановилась машина правоохранителей, и бежит сначала в сторону Первомайского сквера, а затем обратно к дороге. За ним пускается один из силовиков и нагоняет его у сугроба, где новосибирца помогают поймать еще несколько человек.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

По информации ГУ МВД, в несанкционированном мероприятии приняли участие 1300 человек, из них 154 задержали.

При этом штаб Навального в Новосибирске в своем твиттере заявил, что на шествие вдоль Красного проспекта вышли около 10 тысяч новосибирцев. «ОВД-Инфо» же вчера вечером сообщало о 103 задержанных.

В пресс-службе ГУ МВД затруднились ответить на вопрос о том, сколько и каких протоколов составили на задержанных вчера на несанкционированной акции новосибирцев.

Вчера на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального силовик замахнулся на нашего журналиста Алёну Истомину дубинкой — удар пришелся по телефону.

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побегпротестная акция
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