Тиктокеры с 3-миллионной аудиторией вышли в прямой эфир ради новосибирской девочки, больной раком

Для 15-летней девочки из Новосибирска Саши Кувшиновой с диагнозом «саркома Юинга левой плечевой кости» блогеры устроили онлайн-вечеринку в честь ее дня рождения. День рождения у Саши
Это уже второй праздник для девочки. Первый раз фонд «ЖИВИ» провел праздник в офлайн-режиме за две недели до дня ее рождения —
А вчера Сашу удивило видеопоздравление от тиктокеров Хабиба Шарипова, Миланы Хаметовой, Наташи Марковой, Роберта Дюжева и Кирилла Антонова из популярного TikTok-дома Super House (тиктокеры объединяются в группы, начинают жить в одном доме и вести совместный проект — снимать ролики, общаться с аудиторией. Это своего рода реалити-шоу). Общее количество подписчиков у дома — более
Ребята так прониклись историей Саши, что решили пообщаться с ней в прямом эфире.
Тиктокеры вышли в прямой эфир вместе с Сашей: они узнавали у девочки, какие у нее увлечения, какие фильмы и музыку она любит. Спросили про болезнь: что это, ходит ли Саша в школу, больно ли ей. И пригласили зрителей подписаться на ее Instagram. Вместе подростки обсудили любимые фильмы, школу и болезнь Саши. После эфира в соцсетях Саши появились тысячи новых подписчиков.
— Я сначала вообще не поверила, что это мне видео записывали, думала, нашли какое-то старое, посвященное другому человеку. Но когда предложили эфир прямой, поняла, что это правда, — рассказала Саша Кувшинова в прямом эфире.
— Саша сильная, красивая, с невероятной жаждой жизни девочка. Сегодня она счастлива, хоть испытывает адскую боль, которая разрывает всё тело на части от метастаз, несмотря на кислородный концентратор, который помогает дышать, и наркотические препараты, действующие не всегда. Ее улыбка дороже всех сокровищ мира, и все, кому посчастливилось это увидеть и быть причастным, точно знают, в чем ценность жизни, — рассказала исполнительный директор фонда «ЖИВИ» Ксения Алешина.
Мама Саши Евгения Кувшинова считает, что этот праздник дал дочке понять, что она не одна, что ее все любят:
— Положительные эмоции, планы и то, что всё состоится, подарили ей и нам надежду на жизнь. А мне просто хочется как можно дольше видеть ее счастливые глаза.
Саше ранее провели высокотехнологичную операцию, но болезнь всё равно прогрессирует.
Ранее мы рассказывали о трогательном фотопроекте о новосибирских мамах, чьи дети борются с онкологическими заболеваниями.