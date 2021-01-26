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Тиктокеры с 3-миллионной аудиторией вышли в прямой эфир ради новосибирской девочки, больной раком

Девочку поздравили уже два раза — но ее день рождения еще не наступил

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Так проходил праздник для Саши в Новосибирске <nobr class="_">20 января</nobr> в формате офлайн. Его тоже организовал фонд. Саша — на фото слева

Так проходил праздник для Саши в Новосибирске 20 января в формате офлайн. Его тоже организовал фонд. Саша — на фото слева

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Для 15-летней девочки из Новосибирска Саши Кувшиновой с диагнозом «саркома Юинга левой плечевой кости» блогеры устроили онлайн-вечеринку в честь ее дня рождения. День рождения у Саши 3 февраля, но поздравили ее вчера из-за прогрессирования болезни.

Это уже второй праздник для девочки. Первый раз фонд «ЖИВИ» провел праздник в офлайн-режиме за две недели до дня ее рождения — 20 января. Так фонд хотел подарить Саше Кувшиновой положительные эмоции. Девочка уже не может вставать, но, несмотря на это, она была счастлива на своей первой вечеринке.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

А вчера Сашу удивило видеопоздравление от тиктокеров Хабиба Шарипова, Миланы Хаметовой, Наташи Марковой, Роберта Дюжева и Кирилла Антонова из популярного TikTok-дома Super House (тиктокеры объединяются в группы, начинают жить в одном доме и вести совместный проект — снимать ролики, общаться с аудиторией. Это своего рода реалити-шоу). Общее количество подписчиков у дома — более 3 миллионов.

Ребята так прониклись историей Саши, что решили пообщаться с ней в прямом эфире.

Тиктокеры вышли в прямой эфир вместе с Сашей: они узнавали у девочки, какие у нее увлечения, какие фильмы и музыку она любит. Спросили про болезнь: что это, ходит ли Саша в школу, больно ли ей. И пригласили зрителей подписаться на ее Instagram. Вместе подростки обсудили любимые фильмы, школу и болезнь Саши. После эфира в соцсетях Саши появились тысячи новых подписчиков.

— Я сначала вообще не поверила, что это мне видео записывали, думала, нашли какое-то старое, посвященное другому человеку. Но когда предложили эфир прямой, поняла, что это правда, — рассказала Саша Кувшинова в прямом эфире.

День рождения у Саши <nobr class="_">3 февраля</nobr>&nbsp;

День рождения у Саши 3 февраля 

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— Саша сильная, красивая, с невероятной жаждой жизни девочка. Сегодня она счастлива, хоть испытывает адскую боль, которая разрывает всё тело на части от метастаз, несмотря на кислородный концентратор, который помогает дышать, и наркотические препараты, действующие не всегда. Ее улыбка дороже всех сокровищ мира, и все, кому посчастливилось это увидеть и быть причастным, точно знают, в чем ценность жизни, — рассказала исполнительный директор фонда «ЖИВИ» Ксения Алешина.

Мама Саши говорит, что положительные эмоции подарили им надежду на жизнь&nbsp;

Мама Саши говорит, что положительные эмоции подарили им надежду на жизнь 

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Мама Саши Евгения Кувшинова считает, что этот праздник дал дочке понять, что она не одна, что ее все любят:

— Положительные эмоции, планы и то, что всё состоится, подарили ей и нам надежду на жизнь. А мне просто хочется как можно дольше видеть ее счастливые глаза.

Саша назвала свою вечеринку так:&nbsp;«Туса с шоколадным фонтаном»

Саша назвала свою вечеринку так: «Туса с шоколадным фонтаном»

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Саше ранее провели высокотехнологичную операцию, но болезнь всё равно прогрессирует.

Блогеры поддерживали Сашу в прямом эфире, который посмотрели около 1200 человек

Блогеры поддерживали Сашу в прямом эфире, который посмотрели около 1200 человек

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Ранее мы рассказывали о трогательном фотопроекте о новосибирских мамах, чьи дети борются с онкологическими заболеваниями.

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