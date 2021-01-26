Тиктокеры с 3-миллионной аудиторией вышли в прямой эфир ради новосибирской девочки, больной раком

А вчера Сашу удивило видеопоздравление от тиктокеров Хабиба Шарипова, Миланы Хаметовой, Наташи Марковой, Роберта Дюжева и Кирилла Антонова из популярного TikTok-дома Super House (тиктокеры объединяются в группы, начинают жить в одном доме и вести совместный проект — снимать ролики, общаться с аудиторией. Это своего рода реалити-шоу). Общее количество подписчиков у дома — более 3 миллионов .

Ребята так прониклись историей Саши, что решили пообщаться с ней в прямом эфире.



Тиктокеры вышли в прямой эфир вместе с Сашей: они узнавали у девочки, какие у нее увлечения, какие фильмы и музыку она любит. Спросили про болезнь: что это, ходит ли Саша в школу, больно ли ей. И пригласили зрителей подписаться на ее Instagram. Вместе подростки обсудили любимые фильмы, школу и болезнь Саши. После эфира в соцсетях Саши появились тысячи новых подписчиков.



— Я сначала вообще не поверила, что это мне видео записывали, думала, нашли какое-то старое, посвященное другому человеку. Но когда предложили эфир прямой, поняла, что это правда, — рассказала Саша Кувшинова в прямом эфире.

