Студент НГУ спросил Путина о трудоустройстве выпускников — что ответил президент

Новосибирский студент задал вопрос Путину на прямой линии
Студент 1 курса магистратуры механико-математического факультета НГУ Юрий Ефременко задал вопрос Владимиру Путину во время прямой линии со студентами, которая состоялась в этот понедельник, 25 января. Новосибирец спросил президента о продолжении специальной программы трудоустройства выпускников.
— Сейчас параллельно с учебой я работаю в математическом центре в новосибирском Академгородке, куда был устроен по программе трудоустройства выпускников в 2020 году. Это хорошая возможность, чтобы как можно раньше заняться серьезными исследованиями и наукой. Также эта программа позволила привлечь в прошлом году больше молодежи в науку. Однако мои товарищи, которые закончили университет раньше меня, такой возможности не получили, хотя они точно также хотят заниматься наукой в Академгородке и в будущем защищать здесь диссертации. В связи с чем у меня вопрос: планируется ли продление программы трудоустройства в 2021 году и возможно ли ее расширение — например, трудоустройство выпускников не одного, а последних двух-трех лет? — задал вопрос студент.
Вот что ответил президент:
— Ситуация на рынке труда у нас улучшается за последние месяцы, но еще остается, на мой взгляд, напряженной. Потому что в целом безработица увеличилась с 4,7% до 6,6% с лишним, сейчас уже где-то 5,9% — то есть идет снижение уровня безработицы. Сейчас перед правительством стоит задача выйти в ближайшее время на докризисный, допандемийный уровень. Судя по тенденциям, которые мы сейчас наблюдаем в экономике, — это задача абсолютно реалистична.
Президент отметил, что сфера, которой занимается новосибирский студент, «является специфической, особенной».
— Во-первых, здорово, что у нас есть такие специалисты, как вы, которые приходят в математику, которой мы всегда традиционно гордились. Надеюсь, вы дадите нам еще не один повод гордиться этим в будущем. Мы в прошлом году направили на поддержку таких специалистов, как вы, чтобы они могли устроиться в своих учебных и научных центрах, где учатся, проходят подготовку, около полумиллиарда рублей. Я нисколько не сомневаюсь, что эта работа должна быть продолжена — чтобы специалистов закреплять на местах и помочь вузам этих специалистов не потерять. Поэтому мы сделаем все, чтобы эта программа была продолжена.
На этой же встрече президенту задали вопрос о дворец в Геленджике, о котором Алексей Навальный сделал расследование. Как отреагировал Владимир Путин на вопрос студента и что ответил — читайте тут.
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