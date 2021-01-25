Студент НГУ спросил Путина о трудоустройстве выпускников — что ответил президент

Вот что ответил президент:

— Ситуация на рынке труда у нас улучшается за последние месяцы, но еще остается, на мой взгляд, напряженной. Потому что в целом безработица увеличилась с 4,7% до 6,6% с лишним, сейчас уже где-то 5,9% — то есть идет снижение уровня безработицы. Сейчас перед правительством стоит задача выйти в ближайшее время на докризисный, допандемийный уровень. Судя по тенденциям, которые мы сейчас наблюдаем в экономике, — это задача абсолютно реалистична.

Президент отметил, что сфера, которой занимается новосибирский студент, «является специфической, особенной».

— Во-первых, здорово, что у нас есть такие специалисты, как вы, которые приходят в математику, которой мы всегда традиционно гордились. Надеюсь, вы дадите нам еще не один повод гордиться этим в будущем. Мы в прошлом году направили на поддержку таких специалистов, как вы, чтобы они могли устроиться в своих учебных и научных центрах, где учатся, проходят подготовку, около полумиллиарда рублей. Я нисколько не сомневаюсь, что эта работа должна быть продолжена — чтобы специалистов закреплять на местах и помочь вузам этих специалистов не потерять. Поэтому мы сделаем все, чтобы эта программа была продолжена.