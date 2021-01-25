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«Скучно, девочки»: Путин высказался про дворец в Геленджике и протестные акции

Президент сказал, что такое имущество ему не принадлежит

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Президент провел встречу со студентами в онлайн-режиме

Президент провел встречу со студентами в онлайн-режиме

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Владимир Путин сегодня ответил на вопрос о дворце в Геленджике, расследование о котором несколько дней назад опубликовала команда оппозиционера Алексея Навального. Вопрос ему задали во время общения со студентами по случаю Дня студента.

— Сразу хочу ответить на ваш вопрос: ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда, — ответил Путин.

Расследование Алексея Навального «Дворец для Путина» вышло на прошлой неделе и уже собрало 86 миллионов просмотров на YouTube. На данный момент — это самое популярное расследование оппозиционера. В нем рассказывается о дворце в Геленджике, который, по словам Навального, построен для президента и его окружения, при этом по документам ему не принадлежит. В расследовании описывается схема финансирования дворца, показаны его интерьеры.

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— Ну в таких случаях это просто компиляция, это монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: «Скучно, девочки». Ну хоть чего-нибудь там попридумывали бы еще, — отметил Путин.

Путин также высказался о несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального, которые прошли по всей России 23 января. Президент сказал, что все имеют право выражать точку зрения, но выходящее за рамки закона — опасно, это приводило к раскачке общества, от которой страдают все.

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Алексей НавальныйВладимир ПутинГеленджик
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