«Скучно, девочки»: Путин высказался про дворец в Геленджике и протестные акции

Владимир Путин сегодня ответил на вопрос о дворце в Геленджике, расследование о котором несколько дней назад опубликовала команда оппозиционера Алексея Навального. Вопрос ему задали во время общения со студентами по случаю Дня студента.
— Сразу хочу ответить на ваш вопрос: ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда, — ответил Путин.
Расследование Алексея Навального «Дворец для Путина» вышло на прошлой неделе и уже собрало
— Ну в таких случаях это просто компиляция, это монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: «Скучно, девочки». Ну хоть чего-нибудь там попридумывали бы еще, — отметил Путин.
Путин также высказался о несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального, которые прошли по всей России