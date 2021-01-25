В Новосибирске ищут 19-летнюю девушку — она пропала после ссоры

В Новосибирске ищут 19-летнюю Полину Зубкову, которая пропала 22 января в Ленинском районе.



— В день пропажи рано утром ушла из дома после небольшой ссоры. В последнее время была эмоционально очень сильно напряжена. Искала работу, были определенные проблемы, сложности. Ей необходим прием определенных медицинских препаратов. Никто из родных не может достоверно сказать, есть ли у нее с собой препараты или нет. Телефона с собой нет, есть только небольшой объем личных вещей и документы, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.