В Новосибирске ищут 19-летнюю девушку — она пропала после ссоры

В Новосибирске после ссоры пропала 19-летняя девушка
В Новосибирске ищут 19-летнюю Полину Зубкову, которая пропала 22 января в Ленинском районе.
— В день пропажи рано утром ушла из дома после небольшой ссоры. В последнее время была эмоционально очень сильно напряжена. Искала работу, были определенные проблемы, сложности. Ей необходим прием определенных медицинских препаратов. Никто из родных не может достоверно сказать, есть ли у нее с собой препараты или нет. Телефона с собой нет, есть только небольшой объем личных вещей и документы, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Полина среднего телосложения, ростом в 168–170 сантиметров. У нее темно-рыжие кудрявые волосы до плеч и зелено-серые глаза. Она была одета в ярко-красный пуховик до колен, темно-синие джинсы или темно-синее длинное трикотажное платье и в бордовую шапку.
Если вам что-либо известно о пропавшей, волонтеры просят сообщить информацию по телефонам:
Вчера родители 16-летнего подростка, который утром 23 января ушел из дома в Новосибирске и пропал, сообщили, что мальчик нашелся спустя сутки.