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В Новосибирске ищут 19-летнюю девушку — она пропала после ссоры

Полина Зубкова исчезла 22 января

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Полина была одета в ярко-красный пуховик до колен, темно-синие джинсы или темно-синее длинное трикотажное платье и в бордовую шапку

Полина была одета в ярко-красный пуховик до колен, темно-синие джинсы или темно-синее длинное трикотажное платье и в бордовую шапку

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В Новосибирске после ссоры пропала 19-летняя девушка

В Новосибирске ищут 19-летнюю Полину Зубкову, которая пропала 22 января в Ленинском районе.

— В день пропажи рано утром ушла из дома после небольшой ссоры. В последнее время была эмоционально очень сильно напряжена. Искала работу, были определенные проблемы, сложности. Ей необходим прием определенных медицинских препаратов. Никто из родных не может достоверно сказать, есть ли у нее с собой препараты или нет. Телефона с собой нет, есть только небольшой объем личных вещей и документы, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Полина среднего телосложения, ростом в 168–170 сантиметров. У нее темно-рыжие кудрявые волосы до плеч и зелено-серые глаза. Она была одета в ярко-красный пуховик до колен, темно-синие джинсы или темно-синее длинное трикотажное платье и в бордовую шапку.

Если вам что-либо известно о пропавшей, волонтеры просят сообщить информацию по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Вчера родители 16-летнего подростка, который утром 23 января ушел из дома в Новосибирске и пропал, сообщили, что мальчик нашелся спустя сутки.

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