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Следователи начали проверку после таинственного исчезновения подростка

Пропавший оставил записку для родственников

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Денис Емельянов ушел из дома 23 января

Денис Емельянов ушел из дома 23 января

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Следователи начали проверку по факту исчезновения 16-летнего подростка

Следователи начали проверку по факту исчезновения 16-летнего Дениса Емельянова — вчера его родители нашли тревожную записку.

— 23 января 2021 года подросток вышел из своего дома № 36/1 по улице Вертковской в Ленинском районе Новосибирска, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы мальчика: рост — 172 см, среднее телосложение, глаза карие, волосы темно-русые. Был одет: черная длинная куртка с капюшоном, темно-синие брюки, черные ботинки, черный шарф. При себе имел черный рюкзак, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

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Сейчас следователи пытаются установить местонахождение подростка — проводится комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий.

Вчера мама пропавшего Дениса Емельянова рассказала, что, предположительно, сын ушел из дома утром. Когда она пришла, нашла записки, ключ под дверью. Дома остался его телефон.

— В тетрадке было написано что-то типа: «Мои родственники, я вас любил. Вы сделали всё, что могли», — рассказала 23 января корреспонденту НГС мама пропавшего Виктория. — Директор его видела. Он с ней посмеялся. Вечером он написал однокласснице, с которой раньше особо не общался, что это такой перформанс. Написал, что кажется, что пора.

Всех, кто что-либо знает о том, где может быть подросток, следователи просят позвонить по телефонам дежурного по следственному управлению: 203-57-39, следователю следственного отдела: 301-28-19 либо 02 (с мобильного — 102).

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Следственный комитетпропал подросток
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