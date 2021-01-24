Следователи начали проверку после таинственного исчезновения подростка

Сейчас следователи пытаются установить местонахождение подростка — проводится комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий.

Вчера мама пропавшего Дениса Емельянова рассказала, что, предположительно, сын ушел из дома утром. Когда она пришла, нашла записки, ключ под дверью. Дома остался его телефон.

— В тетрадке было написано что-то типа: «Мои родственники, я вас любил. Вы сделали всё, что могли», — рассказала 23 января корреспонденту НГС мама пропавшего Виктория. — Директор его видела. Он с ней посмеялся. Вечером он написал однокласснице, с которой раньше особо не общался, что это такой перформанс. Написал, что кажется, что пора.

Всех, кто что-либо знает о том, где может быть подросток, следователи просят позвонить по телефонам дежурного по следственному управлению: 203-57-39, следователю следственного отдела: 301-28-19 либо 02 (с мобильного — 102).