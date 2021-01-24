24 января воскресенье
СЕЙЧАС -32°С
Пробки 1/10
usd 74.36
eur 90.41
Тема дняТолоконского заметили на протестной акции

Все новости

Все новости

В Новосибирске нашли подростка, который оставил родителям странную записку и исчез

Сейчас его опрашивают сотрудники полиции

4 421
23Обсудить

Поделиться

Денис Емельянов пропал при странных обстоятельствах утром 23 января

Денис Емельянов пропал при странных обстоятельствах утром 23 января

Поделиться

Родители 16-летнего Дениса, который утром 23 января ушёл из дома в Новосибирске и пропал, сообщили, что мальчик нашёлся спустя сутки.

— Он пришел домой только сейчас. Он жив и здоров. Его уже опрашивает полиция. Он молчит, сам немного в шоке. Сказал только, что всё это время ходил вокруг Ленина, — кратко рассказала мама школьника.

Подросток ушел из дома утром в субботу. Он оставил в тетрадке записку: «Мои родственники, я вас любил. Вы сделали всё, что могли».

— Директор школы его видела. Он с ней посмеялся. Вечером он написал однокласснице, с которой раньше особо не общался, что это такой перформанс. Написал, что кажется, что пора, — вспоминала о том дне мама Дениса.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Информацию подтвердили в поисковом отряде «Лиза Алерт»:

— Сам вернулся. Пока не знаем, видел ли он ориентировки на себя. Но был он без телефона, — рассказала руководитель отряда в Новосибирске Алеся Яблонских.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

пропал человек
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (23)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...