В Новосибирске нашли подростка, который оставил родителям странную записку и исчез

Родители 16-летнего Дениса, который утром 23 января ушёл из дома в Новосибирске и пропал, сообщили, что мальчик нашёлся спустя сутки.



— Он пришел домой только сейчас. Он жив и здоров. Его уже опрашивает полиция. Он молчит, сам немного в шоке. Сказал только, что всё это время ходил вокруг Ленина, — кратко рассказала мама школьника.

Подросток ушел из дома утром в субботу. Он оставил в тетрадке записку: «Мои родственники, я вас любил. Вы сделали всё, что могли».

— Директор школы его видела. Он с ней посмеялся. Вечером он написал однокласснице, с которой раньше особо не общался, что это такой перформанс. Написал, что кажется, что пора, — вспоминала о том дне мама Дениса.

