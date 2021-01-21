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Ростехнадзор рассказал, чем грозило использование бурого угля на необорудованных котлах ТЭЦ-5 в Новосибирске

По данным специалистов, на экологию это никак не повлияло

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Котлы ТЭЦ были не приспособлены к бурому углю, который без специальных приборов их быстро загрязнял

Котлы ТЭЦ были не приспособлены к бурому углю, который без специальных приборов их быстро загрязнял

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Сибирское управление Ростехнадзора рассказало о нарушениях, которые были выявлены на котлах ТЭЦ-5 в Новосибирске, и могли ли они повлиять на экологическую обстановку в городе.

На прошлой неделе стало известно, что Сибирская генерирующая компания проиграла в арбитражном суде апелляцию к ведомству по делу о переводе ТЭЦ-5 на бурый уголь. Энергетиков обвинили в том, что они не модернизировали котлы до начала использования нового вида топлива. Специалисты выявили целый ряд нарушений, например, оказалось, что на станции не установлены дробилки и нет специальных очистительных аппаратов на котлах.

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В ответе на запрос корреспондента НГС в ведомстве объяснили, к чему могли привести такие нарушения.

— По вопросам влияния на экологию и производственный процесс при использовании бурого угля на котлах с подобными выявленными недостатками сообщаем, что сжигание бурого угля в отсутствии систем очистки поверхностей нагрева котлов влияет только на ограничение деятельности работы котлов. Ограничение обусловлено необходимостью остановки котлов для профилактических очисток, а также может привести к инцидентам (повреждениям трубной части), связанным с падениями шлаковых наростов, — говорится в официальном ответе Сибирского управления Ростехнадзора.

В СГК при этом сообщили, что не будут подавать кассационную жалобу на решение суда, а разногласия с Ростехнадзором сейчас уже устранены.

— В период проведения работ мы не согласились с установленными Ростехнадзором сроками наладки оборудования, поэтому обратились в арбитражный суд. Сейчас решение принято, но оно уже фактически неактуально. А возражений контролирующих ведомств насчет перевода станции на новое топливо СГК не получала. Изменение марки топлива на ТЭЦ-5 не влияет на безопасность и надежность, и это подтверждает текущая производственная деятельность — станция работает с полной нагрузкой. По данным расширенного исследования Росгидромета, уровень защиты окружающей среды при работе ТЭЦ-5 после перевода станции на новый вид топлива повысился. Более того, ТЭЦ-5 быстрее других станций Новосибирска сокращает выбросы, — сообщили в СГК.

По данным Ростехнадзора, компания сейчас уже устранила выявленные нарушения.

Дым с разных ТЭЦ часто тревожит жителей Новосибирска. В начале января они заметили плотный дым, который валил из трубы на левом берегу.

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ТЭЦ-5бурый уголь
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