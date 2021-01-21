Ростехнадзор рассказал, чем грозило использование бурого угля на необорудованных котлах ТЭЦ-5 в Новосибирске

В ответе на запрос корреспондента НГС в ведомстве объяснили, к чему могли привести такие нарушения.

— По вопросам влияния на экологию и производственный процесс при использовании бурого угля на котлах с подобными выявленными недостатками сообщаем, что сжигание бурого угля в отсутствии систем очистки поверхностей нагрева котлов влияет только на ограничение деятельности работы котлов. Ограничение обусловлено необходимостью остановки котлов для профилактических очисток, а также может привести к инцидентам (повреждениям трубной части), связанным с падениями шлаковых наростов, — говорится в официальном ответе Сибирского управления Ростехнадзора.