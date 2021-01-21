Ростехнадзор рассказал, чем грозило использование бурого угля на необорудованных котлах ТЭЦ-5 в Новосибирске

Сибирское управление Ростехнадзора рассказало о нарушениях, которые были выявлены на котлах
На прошлой неделе стало известно, что Сибирская генерирующая компания проиграла в арбитражном суде апелляцию к ведомству по делу о переводе
В ответе на запрос корреспондента НГС в ведомстве объяснили, к чему могли привести такие нарушения.
— По вопросам влияния на экологию и производственный процесс при использовании бурого угля на котлах с подобными выявленными недостатками сообщаем, что сжигание бурого угля в отсутствии систем очистки поверхностей нагрева котлов влияет только на ограничение деятельности работы котлов. Ограничение обусловлено необходимостью остановки котлов для профилактических очисток, а также может привести к инцидентам (повреждениям трубной части), связанным с падениями шлаковых наростов, — говорится в официальном ответе Сибирского управления Ростехнадзора.
В СГК при этом сообщили, что не будут подавать кассационную жалобу на решение суда, а разногласия с Ростехнадзором сейчас уже устранены.
— В период проведения работ мы не согласились с установленными Ростехнадзором сроками наладки оборудования, поэтому обратились в арбитражный суд. Сейчас решение принято, но оно уже фактически неактуально. А возражений контролирующих ведомств насчет перевода станции на новое топливо СГК не получала. Изменение марки топлива на
По данным Ростехнадзора, компания сейчас уже устранила выявленные нарушения.
Дым с разных ТЭЦ часто тревожит жителей Новосибирска. В начале января они заметили плотный дым, который валил из трубы на левом берегу.