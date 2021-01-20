СГК заявила о снижении выбросов с новосибирских ТЭЦ за последние годы

В Новосибирске количество выбросов от ТЭЦ за два года уменьшилось на 13%, заявили в «Сибирской генерирующей компании».
— Сделали замеры, произвели подсчет за 2020 год — снижение за год составило 1817 тонн выбросов, это 3%, до
Он добавил, что в год СГК тратит порядка
Ранее «Сибирская генерирующая компания» проиграла в арбитражном суде апелляцию по делу о переводе
В конце прошлого декабря в Новосибирске зафиксировали ухудшение качества воздуха. Тогда эколог объяснил, что это могло произойти из-за выхлопов автомобилей. Также в СГК в конце прошлого года сообщали, что более 50% в структуре выбросов в Новосибирске несколько лет подряд дают автомобили.
8 января новосибирцы заметили странный дым, который валит из труб ТЭЦ. Энергетики объяснили, почему он выглядел более плотным.