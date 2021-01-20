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СГК заявила о снижении выбросов с новосибирских ТЭЦ за последние годы

В прошлом году выброс составил 67 000 тонн

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За прошедший год выбросов стало почти на 2000 тонн меньше

За прошедший год выбросов стало почти на 2000 тонн меньше

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В Новосибирске количество выбросов от ТЭЦ за два года уменьшилось на 13%, заявили в «Сибирской генерирующей компании».

— Сделали замеры, произвели подсчет за 2020 год — снижение за год составило 1817 тонн выбросов, это 3%, до 67 000 тонн общегодовой выброс. Всего за два года выбросы снизились на 13% по всем станциям, — сообщил во время пресс-конференции 20 января директор Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании» Андрей Колмаков.

Он добавил, что в год СГК тратит порядка 200 млн рублей на реализацию экологических программ.

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Ранее «Сибирская генерирующая компания» проиграла в арбитражном суде апелляцию по делу о переводе ТЭЦ-5 на бурый уголь. Энергетиков обвинили в том, что они не модернизировали котлы до начала использования нового вида топлива в 2018 году.

В конце прошлого декабря в Новосибирске зафиксировали ухудшение качества воздуха. Тогда эколог объяснил, что это могло произойти из-за выхлопов автомобилей. Также в СГК в конце прошлого года сообщали, что более 50% в структуре выбросов в Новосибирске несколько лет подряд дают автомобили.

8 января новосибирцы заметили странный дым, который валит из труб ТЭЦ. Энергетики объяснили, почему он выглядел более плотным.

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СГКТЭЦвыбросыдымэкология
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