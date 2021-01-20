СГК заявила о снижении выбросов с новосибирских ТЭЦ за последние годы

В Новосибирске количество выбросов от ТЭЦ за два года уменьшилось на 13%, заявили в «Сибирской генерирующей компании».

— Сделали замеры, произвели подсчет за 2020 год — снижение за год составило 1817 тонн выбросов, это 3%, до 67 000 тонн общегодовой выброс. Всего за два года выбросы снизились на 13% по всем станциям, — сообщил во время пресс-конференции 20 января директор Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании» Андрей Колмаков.