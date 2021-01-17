Смотрим, какая погода ожидает новосибирцев на Крещение в этом году

Новосибирские власти решили не запрещать массовые купания на Крещение, поэтому в ночь с 18 на 19 января все желающие смогут окунуться в проруби. А вот какой обещает быть погода в эту ночь?



По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, днем 18 января по области ожидается -5...-10 градусов. В ночь на 19 января — -13...-18, местами до -24 градусов, днем — -12...-17. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Будет дуть юго-восточный ветер, ночью со скоростью 6–11 м/с, местами с порывами до 16 м/с, днем 4–9 м/с, местами с порывами до 14 м/с.