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Смотрим, какая погода ожидает новосибирцев на Крещение в этом году

Будет холоднее, чем год назад

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А вы планируете окунуться в купель в этом году?

А вы планируете окунуться в купель в этом году?

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Новосибирцев в этом году ожидает холодное и снежное Крещение

Новосибирские власти решили не запрещать массовые купания на Крещение, поэтому в ночь с 18 на 19 января все желающие смогут окунуться в проруби. А вот какой обещает быть погода в эту ночь?

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, днем 18 января по области ожидается -5...-10 градусов. В ночь на 19 января — -13...-18, местами до -24 градусов, днем — -12...-17. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Будет дуть юго-восточный ветер, ночью со скоростью 6–11 м/с, местами с порывами до 16 м/с, днем 4–9 м/с, местами с порывами до 14 м/с.

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По данным «Яндекс.Погоды», вечером, 18 января, в Новосибирске ожидается -10...-12, а ночью — -12...-17 градусов, при этом ощущаться они могут как -19. Днем 19 января будет -15...-17 градусов. Ожидается переменная облачность и небольшой снег. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью не более 4,1 м/с.

А вот по данным «Гисметео», вечером 18 и ночью 19 января будет -10...-11 градусов, а уже утром вторника — -19. Сервис также обещает снежную погоду на время купаний.

Сервис «Метеовести» центра погоды «Фобос» обещает в понедельник днем -9 градусов, а в ночь на 19 января — резкое понижение до -21 градуса, а также облачность.

Несмотря на отсутствие официального запрета, в правительстве Новосибирской области все-таки настаивают на том, чтобы жители региона воздержались от купаний в этом году.

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крещениекупельпогода
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