В НСО от коронавируса умерли еще восемь человек — самому молодому было 48 лет

В Новосибирской области еще восемь человек скончались от коронавируса, сообщил оперштаб региона.



— На утро 11 января в регионе выявлено 29 476 случаев COVID-19 (+138 за сутки), в том числе у 1693 детей. 25 923 пациента выписаны с выздоровлением (+189 за сутки). Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 48, 60, 65, 78 и 79 лет и женщины в возрасте 58, 67 и 69 лет, — рассказали в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу.

Всего в регионе от коронавируса, по информации оперштаба, умерли 1055 человек. В отделениях реанимации находится 171 человек. На ИВЛ — 23 пациента. 13 детей госпитализированы с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.