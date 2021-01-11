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В НСО от коронавируса умерли еще восемь человек — самому молодому было 48 лет

В реанимации находится 171 пациент

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На ИВЛ сейчас в регионе находятся 23 человека

На ИВЛ сейчас в регионе находятся 23 человека

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В НСО от коронавируса умерли еще восемь человек

В Новосибирской области еще восемь человек скончались от коронавируса, сообщил оперштаб региона.

— На утро 11 января в регионе выявлено 29 476 случаев COVID-19 (+138 за сутки), в том числе у 1693 детей. 25 923 пациента выписаны с выздоровлением (+189 за сутки). Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 48, 60, 65, 78 и 79 лет и женщины в возрасте 58, 67 и 69 лет, — рассказали в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу.

Всего в регионе от коронавируса, по информации оперштаба, умерли 1055 человек. В отделениях реанимации находится 171 человек. На ИВЛ — 23 пациента. 13 детей госпитализированы с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

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Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска сейчас находится 1762 человека.

Сегодня стало известно, что в России впервые обнаружили британский штамм коронавируса.

СЮЖЕТ

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В начале года Минздрав Новосибирской области назвал число смертей от ковида в городских и районных больницах. Ранее Росстат опубликовал данные за ноябрь 2020 года об умерших из-за коронавируса пациентах в России по регионам. В Новосибирской области этот показатель оказался значительно больше, чем в сводках оперштаба.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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