В НСО от коронавируса умерли еще восемь человек — самому молодому было 48 лет

В НСО от коронавируса умерли еще восемь человек
В Новосибирской области еще восемь человек скончались от коронавируса, сообщил оперштаб региона.
— На утро 11 января в регионе выявлено
Всего в регионе от коронавируса, по информации оперштаба, умерли 1055 человек. В отделениях реанимации находится 171 человек. На ИВЛ — 23 пациента. 13 детей госпитализированы с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска сейчас находится 1762 человека.
Сегодня стало известно, что в России впервые обнаружили британский штамм коронавируса.
В начале года Минздрав Новосибирской области назвал число смертей от ковида в городских и районных больницах. Ранее Росстат опубликовал данные за ноябрь 2020 года об умерших из-за коронавируса пациентах в России по регионам. В Новосибирской области этот показатель оказался значительно больше, чем в сводках оперштаба.