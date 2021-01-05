Минздрав рассказал, сколько новосибирцев погибло от коронавируса в каждой из больниц (публикуем список)

Минздрав Новосибирской области назвал число смертей от ковида в городских и районных больницах. Список опубликовал «Курьер. Среда. Бердск» — в нем есть сведения о 62 медучреждениях региона по данным на 29 декабря 2020 года. Однако, как пояснили корреспонденту НГС в министерстве, в этом перечне указаны не все больницы.



Учреждением с самым большим числом смертей от коронавируса стала больница № 11 — всего за время пандемии, по данным министерства, в ней скончались 274 пациента. В ГБУЗ НСО «ГКБ № 25 » погибли 132 человека, а в ГБУЗ НСО «ГКБ № 12 » — 54.

