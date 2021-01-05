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Минздрав рассказал, сколько новосибирцев погибло от коронавируса в каждой из больниц (публикуем список)

Больше всего летальных исходов в 2020 году было в 11-й больнице

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В списке есть 62 учреждения, однако в Минздраве уточняют, что это не все больницы

В списке есть 62 учреждения, однако в Минздраве уточняют, что это не все больницы

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Стало известно, сколько новосибирцев погибло от ковида в каждой больнице

Минздрав Новосибирской области назвал число смертей от ковида в городских и районных больницах. Список опубликовал «Курьер. Среда. Бердск» — в нем есть сведения о 62 медучреждениях региона по данным на 29 декабря 2020 года. Однако, как пояснили корреспонденту НГС в министерстве, в этом перечне указаны не все больницы.

Учреждением с самым большим числом смертей от коронавируса стала больница № 11 — всего за время пандемии, по данным министерства, в ней скончались 274 пациента. В ГБУЗ НСО «ГКБ № 25» погибли 132 человека, а в ГБУЗ НСО «ГКБ № 12» — 54.

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Так выглядят остальные учреждения в этом списке:

  1. ГБУЗ НСО «ГНОКГВВ» — 0 человек.
  2. ГБУЗ НСО «ГКБ № 2» — 0 человек.
  3. ГБУЗ НСО «ДГКБ № 6» — 0 человек.
  4. ГБУЗ НСО «ГБ № 4» — 0 человек.
  5. ГБУЗ НСО «ДГКБ № 1» — 0 человек.
  6. ГБУЗ НСО «ГКИ № 13» — 0 человек.
  7. ГБУЗ НСО «ДГКБ № 4 имени В. С. Гераськова» — 0 человек.
  8. ГБУЗ НСО «ГКБ № 34» — 0 человек.
  9. ГБУЗ НСО «ГКБ № 19» — 0 человек.
  10. ГБУЗ НСО «ГБ № 3» — 52 человека.
  11. ГБУЗ НСО «ГВВ № 3» — 0 человек.
  12. ГБУЗ НСО «ЦКБ» — 1 человек.
  13. ГБУЗ НСО «ГИ № 17» — 0 человек.
  14. ГБУЗ НСО «ККДП № 27» — 0 человек.
  15. ГБУЗ НСО «ГКП № 21» — 0 человек.
  16. ГБУЗ НСО «ГКП № 16» — 0 человек.
  17. ГБУЗ НСО «ГИ № 24» — 0 человек.
  18. ГБУЗ НСО «ГИ № 18» — 0 человек.
  19. ГБУЗ НСО «ГКП № 7» — 0 человек.
  20. ГБУЗ НСО «ГКП № 1» — 0 человек.
  21. ГБУЗ НСО «ГКП № 2» — 0 человек.
  22. ГБУЗ НСО «ГДП № 2» — 0 человек.
  23. ГБУЗ НСО «ГКИ № 22» — 0 человек.
  24. ГБУЗ НСО «ГКП № 20» — 0 человек.
  25. ГБУЗ НСО «ГИ № 29» — 0 человек.
  26. ГБУЗ НСО «Баганская ЦРБ» — 0 человек.
  27. ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» — 1 человек.
  28. ГБУЗ НСО «Болотнинская ЦРБ» — 10 человек.
  29. ГБУЗ НСО «Венгеровская ЦРБ» — 0 человек.
  30. ГБУЗ НСО «Доволенская ЦРБ» — 8 человек.
  31. ГБУЗ НСО «Здвинская ЦРБ» — 2 человека.
  32. ГБУЗ НСО «ИЦГБ» — 33 человека.
  33. ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» — 19 человек.
  34. ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ» — 0 человек.
  35. ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» — 1 человек.
  36. ГБУЗ НСО «Коченевская ЦРБ» — 10 человек.
  37. ГБУЗ НСО «Кочковская ЦРБ» — 2 человека.
  38. ГБУЗ НСО «Краснозерская ЦРБ» — 7 человек.
  39. ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ» — 14 человек.
  40. ГБУЗ НСО «Купинская ЦРБ» — 14 человек.
  41. ГБУЗ НСО «Кыштовская ЦРБ» — 0 человек.
  42. ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ» — 3 человека.
  43. ГБУЗ НСО «Мошковская ЦРБ» — 4 человека.
  44. ГБУЗ НСО «НКЦРБУ» — 0 человек.
  45. ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» — 7 человек.
  46. ГБУЗ НСО «Северная ЦРБ» — 0 человек.
  47. ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ» — 1 человек.
  48. ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ имени 70-летия НСО» — 1 человек.
  49. ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» — 16 человек.
  50. ГБУЗ НСО «Убинская ЦРБ» — 0 человек.
  51. ГБУЗ НСО «Усть-Таркская ЦРБ» — 0 человек.
  52. ГБУЗ НСО «Чановская ЦРБ» — 3 человека.
  53. ГБУЗ НСО «Черепановская ЦРБ» — 4 человека.
  54. ГБУЗ НСО «Чистоозерная ЦРБ» — 0 человек.
  55. ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ» — 2 человека.
  56. ГБУЗ НСО «БЦГБ» — 26 человек.
  57. ГБУЗ НСО «ОЦГБ» — 0 человек.
  58. ГБУЗ НСО «Линевская РБ» — 0 человек.
  59. ГБУЗ НСО «НКРБ № 1» — 11 человек.

Сюда не попали ФГБУЗ СОМЦ ФМБА, ЧУЗ «КБ "РЖД-Медицина" г. Новосибирск» и ФКУЗ «МСЧ МВД России по Новосибирской области», поскольку эти учреждения не подведомственны региональному Минздраву.

СЮЖЕТ

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Недавно Росстат опубликовал данные за ноябрь 2020 года об умерших из-за коронавируса пациентах в России по регионам. В Новосибирской области этот показатель оказался значительно больше, чем в сводках оперштаба — 655 смертей против 153.

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коронавируссмерть от COVID-19
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