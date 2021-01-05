Минздрав рассказал, сколько новосибирцев погибло от коронавируса в каждой из больниц (публикуем список)

Стало известно, сколько новосибирцев погибло от ковида в каждой больнице
Минздрав Новосибирской области назвал число смертей от ковида в городских и районных больницах. Список опубликовал «Курьер. Среда. Бердск» — в нем есть сведения о 62 медучреждениях региона по данным на 29 декабря 2020 года. Однако, как пояснили корреспонденту НГС в министерстве, в этом перечне указаны не все больницы.
Учреждением с самым большим числом смертей от коронавируса стала больница
Так выглядят остальные учреждения в этом списке:
- ГБУЗ НСО «ГНОКГВВ» — 0 человек.
- ГБУЗ НСО «ГКБ
№ 2» — 0 человек.
- ГБУЗ НСО «ДГКБ
№ 6» — 0 человек.
- ГБУЗ НСО «ГБ
№ 4» — 0 человек.
- ГБУЗ НСО «ДГКБ
№ 1» — 0 человек.
- ГБУЗ НСО «ГКИ
№ 13» — 0 человек.
- ГБУЗ НСО «ДГКБ
№ 4имени В. С. Гераськова» — 0 человек.
- ГБУЗ НСО «ГКБ
№ 34» — 0 человек.
- ГБУЗ НСО «ГКБ
№ 19» — 0 человек.
- ГБУЗ НСО «ГБ
№ 3» — 52 человека.
- ГБУЗ НСО «ГВВ
№ 3» — 0 человек.
- ГБУЗ НСО «ЦКБ» — 1 человек.
- ГБУЗ НСО «ГИ
№ 17» — 0 человек.
- ГБУЗ НСО «ККДП
№ 27» — 0 человек.
- ГБУЗ НСО «ГКП
№ 21» — 0 человек.
- ГБУЗ НСО «ГКП
№ 16» — 0 человек.
- ГБУЗ НСО «ГИ
№ 24» — 0 человек.
- ГБУЗ НСО «ГИ
№ 18» — 0 человек.
- ГБУЗ НСО «ГКП
№ 7» — 0 человек.
- ГБУЗ НСО «ГКП
№ 1» — 0 человек.
- ГБУЗ НСО «ГКП
№ 2» — 0 человек.
- ГБУЗ НСО «ГДП
№ 2» — 0 человек.
- ГБУЗ НСО «ГКИ
№ 22» — 0 человек.
- ГБУЗ НСО «ГКП
№ 20» — 0 человек.
- ГБУЗ НСО «ГИ
№ 29» — 0 человек.
- ГБУЗ НСО «Баганская ЦРБ» — 0 человек.
- ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» — 1 человек.
- ГБУЗ НСО «Болотнинская ЦРБ» — 10 человек.
- ГБУЗ НСО «Венгеровская ЦРБ» — 0 человек.
- ГБУЗ НСО «Доволенская ЦРБ» — 8 человек.
- ГБУЗ НСО «Здвинская ЦРБ» — 2 человека.
- ГБУЗ НСО «ИЦГБ» — 33 человека.
- ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» — 19 человек.
- ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ» — 0 человек.
- ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» — 1 человек.
- ГБУЗ НСО «Коченевская ЦРБ» — 10 человек.
- ГБУЗ НСО «Кочковская ЦРБ» — 2 человека.
- ГБУЗ НСО «Краснозерская ЦРБ» — 7 человек.
- ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ» — 14 человек.
- ГБУЗ НСО «Купинская ЦРБ» — 14 человек.
- ГБУЗ НСО «Кыштовская ЦРБ» — 0 человек.
- ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ» — 3 человека.
- ГБУЗ НСО «Мошковская ЦРБ» — 4 человека.
- ГБУЗ НСО «НКЦРБУ» — 0 человек.
- ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» — 7 человек.
- ГБУЗ НСО «Северная ЦРБ» — 0 человек.
- ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ» — 1 человек.
- ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ имени 70-летия НСО» — 1 человек.
- ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» — 16 человек.
- ГБУЗ НСО «Убинская ЦРБ» — 0 человек.
- ГБУЗ НСО «Усть-Таркская ЦРБ» — 0 человек.
- ГБУЗ НСО «Чановская ЦРБ» — 3 человека.
- ГБУЗ НСО «Черепановская ЦРБ» — 4 человека.
- ГБУЗ НСО «Чистоозерная ЦРБ» — 0 человек.
- ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ» — 2 человека.
- ГБУЗ НСО «БЦГБ» — 26 человек.
- ГБУЗ НСО «ОЦГБ» — 0 человек.
- ГБУЗ НСО «Линевская РБ» — 0 человек.
- ГБУЗ НСО «НКРБ
№ 1» — 11 человек.
Сюда не попали ФГБУЗ СОМЦ ФМБА, ЧУЗ «КБ "РЖД-Медицина"
Недавно Росстат опубликовал данные за ноябрь 2020 года об умерших из-за коронавируса пациентах в России по регионам. В Новосибирской области этот показатель оказался значительно больше, чем в сводках оперштаба — 655 смертей против 153.