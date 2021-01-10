Ночью до -31 °С: изучаем, какой будет погода на первой рабочей неделе в Новосибирске

С понедельника, 11 января, начнется первая рабочая неделя нового 2021 года. Даже если праздничные дни вы проводили преимущественно дома, то завтра, скорее всего, вам придется выйти на улицу и пойти на работу. Чтобы быть во всеоружии, важно знать прогноз погоды на ближайшую неделю. Мы изучили данные сервисов «Яндекс.Погода», «Фобос» и «Гисметео» и узнали, что ждет новосибирцев на неделе.



По данным «Яндекс.Погоды», понедельник будет теплым — 13 градусов, а вот потом четыре дня температура воздуха не поднимется выше -21 °С. Ночи также будут холодными — от -24 до -31 градуса. Зато в субботу снова потеплеет, днем будет -8 °С, и самым теплым станет воскресенье — всего -4 градуса. Каждый день, кроме пятницы, по данным сервиса, ожидается снег. Со среды по пятницу в городе ожидается переменная облачность, в остальные дни будет пасмурно.