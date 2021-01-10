Ударят ли крещенские морозы? Прогноз синоптиков для Новосибирска

Синоптики пообещали новосибирцам хорошую погоду на Крещение
Синоптики определились с прогнозом на 19 января — в этот день православные христиане отмечают Крещение Господне.
По прогнозам Гидрометцентра, 19 января 2021 года дневная температура ожидается в районе -12 градусов по Цельсию, а к вечеру может потеплеть до -11 градусов. Весь день синоптики ожидают небольшой снег.
В целом в ближайшие 10 дней Новосибирск ждет ещё одна волна холода, к 14 января температура вновь должна постепенно упасть до -27 градусов. Зато потом день ото дня будет становиться всё теплее и теплее. Правда всё это время синоптики обещают городу снегопады — солнце выглянет, по прогнозам, лишь два дня — 13 и 15 января.
Напоминаем, что отметить Крещение Господне в церкви в этом году не получится — празднования в храмах (в присутствии прихожан) запрещены из-за коронавируса. Решение о проведении традиционных крещенских купаний пока не принято.
Как Крещение проходило в прошлом году, можно посмотреть в фоторепортаже Александра Ощепкова.