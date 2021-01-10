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Ударят ли крещенские морозы? Прогноз синоптиков для Новосибирска

Будут ли разрешены массовые купания, пока непонятно

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Будет ли разрешено массовое купание в купели, пока непонятно&nbsp;

Будет ли разрешено массовое купание в купели, пока непонятно 

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Синоптики пообещали новосибирцам хорошую погоду на Крещение

Синоптики определились с прогнозом на 19 января — в этот день православные христиане отмечают Крещение Господне.

По прогнозам Гидрометцентра, 19 января 2021 года дневная температура ожидается в районе -12 градусов по Цельсию, а к вечеру может потеплеть до -11 градусов. Весь день синоптики ожидают небольшой снег.

В целом в ближайшие 10 дней Новосибирск ждет ещё одна волна холода, к 14 января температура вновь должна постепенно упасть до -27 градусов. Зато потом день ото дня будет становиться всё теплее и теплее. Правда всё это время синоптики обещают городу снегопады — солнце выглянет, по прогнозам, лишь два дня — 13 и 15 января.

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Напоминаем, что отметить Крещение Господне в церкви в этом году не получится — празднования в храмах (в присутствии прихожан) запрещены из-за коронавируса. Решение о проведении традиционных крещенских купаний пока не принято.

Как Крещение проходило в прошлом году, можно посмотреть в фоторепортаже Александра Ощепкова.

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