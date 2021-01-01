Новосибирцы устроили групповую зарядку на площади Ленина первого января — мороз их не напугал

Групповую зарядку устроили новосибирцы на площади Ленина первого января
Днем в пятницу, 1 января, новосибирцы сделали массовую зарядку на площади Ленина в Новосибирске. День был морозным, температура воздуха достигала — 30 градусов, но даже это не остановило спортивных сибиряков.
Судя по видео, опубликованному в группе «АСТ-54» Вконтакте, на главной площади города собрались около двух десятков человек. Они встали в круг и синхронно выполняли различные упражнения.
Кроме взрослых, среди разминающихся были подростки и даже маленькие дети (но они, в основном, просто стояли рядом или в кругу). Люди отжимались прямо на снегу и приседали, держась за руки, под дружный счет хором.
А еще сегодня двести новосибирцев с детьми и питомцами собрались на набережной ради забега — 30 фото, от которых бросает в дрожь.