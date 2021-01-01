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Тема дняКак Новосибирск встретил Новый год: 21 фото

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Новосибирцы устроили групповую зарядку на площади Ленина первого января — мороз их не напугал

Разминка попала на видео

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В зарядке поучаствовали около 20 человек

В зарядке поучаствовали около 20 человек

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Групповую зарядку устроили новосибирцы на площади Ленина первого января

Днем в пятницу, 1 января, новосибирцы сделали массовую зарядку на площади Ленина в Новосибирске. День был морозным, температура воздуха достигала — 30 градусов, но даже это не остановило спортивных сибиряков.

Судя по видео, опубликованному в группе «АСТ-54» Вконтакте, на главной площади города собрались около двух десятков человек. Они встали в круг и синхронно выполняли различные упражнения.

Кроме взрослых, среди разминающихся были подростки и даже маленькие дети (но они, в основном, просто стояли рядом или в кругу). Люди отжимались прямо на снегу и приседали, держась за руки, под дружный счет хором.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

А еще сегодня двести новосибирцев с детьми и питомцами собрались на набережной ради забега — 30 фото, от которых бросает в дрожь.

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зарядкаплощадь Ленинаспортпервое января
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