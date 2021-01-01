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Тема дняКак Новосибирск встретил Новый год: 21 фото

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В -30 градусов двести новосибирцев собрались на набережной ради забега: 30 фото, от которых бросает в дрожь

Сибиряки пришли с детьми и питомцами

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Несмотря на мороз, участников было немало

Несмотря на мороз, участников было немало

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В -30 градусов двести новосибирцев собрались на набережной ради забега

На Михайловской набережной в Новосибирске сегодня прошел «Забег обещаний». Двести новосибирцев собрались в -30 градусов, чтобы пробежать дистанцию в 2021 метр.

— Забег обещаний — это бесплатный забег для всех! Уже седьмой раз 1 января I Love Running объединяет людей по всему миру, которые бегут навстречу мечте. Вы пишете на нагрудном номере свое желание на 2021 год и в первый день нового года делаете уверенные первые шаги к его осуществлению вместе с тысячами других участников, — говорится на сайте забега. — Ваша цель — не время или скорость. Вы бежите не к финишу, а к исполнению желания. Любого: пробежать марафон, выучить английский, научиться плавать, посадить дерево, купить квартиру. Забег проходит по всему миру: в Москве, в Колпашеве, на берегу океана на Бали и в степи Казахстана. Не важно, будете вы бежать самостоятельно или с группой, вы не будете одиноки. С вами к мечте начнут двигаться еще 20 000 человек.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Новосибирцев не испугал сегодняшний мороз, как и нашего фотокорреспондента Александра Ощепкова.

Перед забегом нужно было написать обещание

Перед забегом нужно было написать обещание

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У всех были разные цели

У всех были разные цели

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Кто-то писал свою самую заветную мечту

Кто-то писал свою самую заветную мечту

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Кто-то пришел просто пошутить

Кто-то пришел просто пошутить

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Кто-то ставил перед собой очень амбициозные задачи

Кто-то ставил перед собой очень амбициозные задачи

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У всех участников было прекрасное настроение

У всех участников было прекрасное настроение

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С прикрелением таблички у некоторых возникли небольшие проблемы

С прикрелением таблички у некоторых возникли небольшие проблемы

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Мороз сделал свое дело

Мороз сделал свое дело

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Мороз украсил новосибирцев

Мороз украсил новосибирцев

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Некоторые пришли на забег с питомцами

Некоторые пришли на забег с питомцами

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Всего было зарегистрировано <nobr class="_">200 участников</nobr>

Всего было зарегистрировано 200 участников

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Утром было очень холодно

Утром было очень холодно

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Мороз -30 градусов не испугал участников

Мороз -30 градусов не испугал участников

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Все старались изо всех сил

Все старались изо всех сил

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Некоторые успевали делать селфи во время забега

Некоторые успевали делать селфи во время забега

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Девушки подготовились хорошо к забегу и даже нарядились

Девушки подготовились хорошо к забегу и даже нарядились

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Новосибирцы брали с собой и детей

Новосибирцы брали с собой и детей

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Больше всего забег понравился этому участнику

Больше всего забег понравился этому участнику

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Главное в таких мероприятиях — участие

Главное в таких мероприятиях — участие

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Что может быть лучше забега в <nobr class="_">-30 °С</nobr>?

Что может быть лучше забега в -30 °С?

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Наряжались не только девушки

Наряжались не только девушки

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Купить квартиру — очень хорошая цель!

Купить квартиру — очень хорошая цель!

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Участники остались очень довольны забегом

Участники остались очень довольны забегом

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Цель забега — сделать первый шаг к осуществлению своей мечты

Цель забега — сделать первый шаг к осуществлению своей мечты

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В Новосибирске живут настоящие красавицы!

В Новосибирске живут настоящие красавицы!

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Забег собрал в одном месте очень разных людей

Забег собрал в одном месте очень разных людей

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Селфи — обязательное условие любого забега

Селфи — обязательное условие любого забега

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На забег приходили и по одиночке, и семьями, и с подружками

На забег приходили и по одиночке, и семьями, и с подружками

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Как можно не сфотографировать такие шикарные ресницы?

Как можно не сфотографировать такие шикарные ресницы?

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В Новосибирске 1 января на улицах непросто было встретить людей. И причина не только в праздничном дне, но и в крепком морозе. Утром было -27 градусов, а сейчас уже -30 градусов. Наш корреспондент Стас Соколов тепло оделся и прогулялся по пустынным улицам. Посмотреть фото можно здесь.

Новогодняя ночь в Новосибирске, как и обещали синоптики, также выдалась морозной. Но это не остановило многих горожан, которые решили разделить эмоции от встречи Нового года с другими сибиряками. Наш фотограф Александр Ощепков прогулялся по ночному морозному городу. Посмотрите, что творилось на улицах в центре города, пока вы сидели в тепле.

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забегзабег обещанийнабережная
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