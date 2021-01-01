В -30 градусов двести новосибирцев собрались на набережной ради забега: 30 фото, от которых бросает в дрожь

На Михайловской набережной в Новосибирске сегодня прошел «Забег обещаний». Двести новосибирцев собрались в -30 градусов , чтобы пробежать дистанцию в 2021 метр .

— Забег обещаний — это бесплатный забег для всех! Уже седьмой раз 1 января I Love Running объединяет людей по всему миру, которые бегут навстречу мечте. Вы пишете на нагрудном номере свое желание на 2021 год и в первый день нового года делаете уверенные первые шаги к его осуществлению вместе с тысячами других участников, — говорится на сайте забега. — Ваша цель — не время или скорость. Вы бежите не к финишу, а к исполнению желания. Любого: пробежать марафон, выучить английский, научиться плавать, посадить дерево, купить квартиру. Забег проходит по всему миру: в Москве, в Колпашеве, на берегу океана на Бали и в степи Казахстана. Не важно, будете вы бежать самостоятельно или с группой, вы не будете одиноки. С вами к мечте начнут двигаться еще 20 000 человек .