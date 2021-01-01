В -30 градусов двести новосибирцев собрались на набережной ради забега: 30 фото, от которых бросает в дрожь

В -30 градусов двести новосибирцев собрались на набережной ради забега
На Михайловской набережной в Новосибирске сегодня прошел «Забег обещаний». Двести новосибирцев собрались в
— Забег обещаний — это бесплатный забег для всех! Уже седьмой раз
Новосибирцев не испугал сегодняшний мороз, как и нашего фотокорреспондента Александра Ощепкова.
В Новосибирске 1 января на улицах непросто было встретить людей. И причина не только в праздничном дне, но и в крепком морозе. Утром было
Новогодняя ночь в Новосибирске, как и обещали синоптики, также выдалась морозной. Но это не остановило многих горожан, которые решили разделить эмоции от встречи Нового года с другими сибиряками. Наш фотограф Александр Ощепков прогулялся по ночному морозному городу. Посмотрите, что творилось на улицах в центре города, пока вы сидели в тепле.