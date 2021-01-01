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Тема дняКак Новосибирск встретил Новый год: 21 фото

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Одинокий город: 10 атмосферных фото, как Новосибирск проснулся 1 января

Присылайте свои фото, как вы проводите этот день

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Утром 1 января в городе мало где встретишь людей

Утром 1 января в городе мало где встретишь людей

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В Новосибирске на улицах утром 1 января было пустынно

В Новосибирске 1 января на улицах непросто было встретить людей. И причина не только в праздничном дне, но и в крепком морозе. Утром было -27 градусов, а сейчас уже -30 градусов.

Наш корреспондент Стас Соколов тепло оделся и прогулялся по пустынным улицам.

Никуда не ехать на личном автомобиле 1 января — неплохая идея

Никуда не ехать на личном автомобиле 1 января — неплохая идея

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На остановках можно было встретить людей, все-таки многие сегодня работают

На остановках можно было встретить людей, все-таки многие сегодня работают

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Но всё же в городе было очень пустынно

Но всё же в городе было очень пустынно

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Такая картина немного пугает

Такая картина немного пугает

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Сегодня в Новосибирске очень морозно

Сегодня в Новосибирске очень морозно

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Утром было -27 градусов

Утром было -27 градусов

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Серый пейзаж не радует

Серый пейзаж не радует

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Остатки вчерашнего веселья. Всё же мусор за собой надо убирать

Остатки вчерашнего веселья. Всё же мусор за собой надо убирать

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С новым 2021 годом!

С новым 2021 годом!

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Новогодняя ночь в Новосибирске, как и обещали синоптики, выдалась морозной. Но это не остановило многих горожан, которые решили разделить эмоции от встречи Нового года с другими сибиряками. Наш фотограф Александр Ощепков прогулялся по ночному морозному городу. Посмотрите, что творилось на улицах в центре города, пока вы сидели в тепле.

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1 январяНовый год
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