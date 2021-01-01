Одинокий город: 10 атмосферных фото, как Новосибирск проснулся 1 января

В Новосибирске на улицах утром 1 января было пустынно
В Новосибирске 1 января на улицах непросто было встретить людей. И причина не только в праздничном дне, но и в крепком морозе. Утром было -27 градусов, а сейчас уже -30 градусов.
Наш корреспондент Стас Соколов тепло оделся и прогулялся по пустынным улицам.
Новогодняя ночь в Новосибирске, как и обещали синоптики, выдалась морозной. Но это не остановило многих горожан, которые решили разделить эмоции от встречи Нового года с другими сибиряками. Наш фотограф Александр Ощепков прогулялся по ночному морозному городу. Посмотрите, что творилось на улицах в центре города, пока вы сидели в тепле.