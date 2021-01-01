Одинокий город: 10 атмосферных фото, как Новосибирск проснулся 1 января

Новогодняя ночь в Новосибирске, как и обещали синоптики, выдалась морозной. Но это не остановило многих горожан, которые решили разделить эмоции от встречи Нового года с другими сибиряками. Наш фотограф Александр Ощепков прогулялся по ночному морозному городу. Посмотрите, что творилось на улицах в центре города, пока вы сидели в тепле.