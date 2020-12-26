Битва термометров: новосибирцы показали, у кого какая температура была за окном

Новосибирцы сегодня устроили битву термометров: они присылали нам фотографии — показали, у кого какая температура была за окном. Прогнозы синоптиков, которые обещали понижение до -46, оправдались, а кое-где по области температура опустилась еще ниже.



Читательница Римма сделала фотографию в селе Чемское в Тогучинском районе.