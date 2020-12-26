Битва термометров: новосибирцы показали, у кого какая температура была за окном

Новосибирцы показали, у кого какая температура была за окном
Новосибирцы сегодня устроили битву термометров: они присылали нам фотографии — показали, у кого какая температура была за окном. Прогнозы синоптиков, которые обещали понижение до -46, оправдались, а кое-где по области температура опустилась еще ниже.
Читательница Римма сделала фотографию в селе Чемское в Тогучинском районе.
Читательница Татьяна сфотографировала свой термометр в
Читательница Ксения зафиксировала такую температуру в Пашино.
Читательница Анна рассказывает, что в Чулыме утром было поти -40.
Автомобилисты фиксировали температуру с помощью бортового термометра:
Читательница Тина пишет, что такая температура воздуха была в селе Сосновка за Бердском.
Ольга сделала фотографию в Красном Яре.
Оксана показала вид из своего окна в Ордынке.
Этот снимок сделан в районе Бугринской рощи.
— Утренний мороз под Морозово, — пишет Игорь Степанов.
В селе Жеребцово в Новосибирской области было -47 — даже ниже, чем предполагали синоптики.
О том, как проходил этот холодный день, читайте в нашей онлайн-трансляции (там тоже есть термометры).