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Битва термометров: новосибирцы показали, у кого какая температура была за окном

Показываем 12 термометров, показывающих температуру в Новосибирской области

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Фотография сделана&nbsp;на улице Красина

Фотография сделана на улице Красина

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Новосибирцы показали, у кого какая температура была за окном

Новосибирцы сегодня устроили битву термометров: они присылали нам фотографии — показали, у кого какая температура была за окном. Прогнозы синоптиков, которые обещали понижение до -46, оправдались, а кое-где по области температура опустилась еще ниже.

Читательница Римма сделала фотографию в селе Чемское в Тогучинском районе.

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Читательница Татьяна сфотографировала свой термометр в 11 утра в районе городского аэропорта.

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Читательница Ксения зафиксировала такую температуру в Пашино.

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Читательница Анна рассказывает, что в Чулыме утром было поти -40.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

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Автомобилисты фиксировали температуру с помощью бортового термометра: -44 градуса было по дороге в Колывань.

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Читательница Тина пишет, что такая температура воздуха была в селе Сосновка за Бердском.

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Ольга сделала фотографию в Красном Яре.

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Оксана показала вид из своего окна в Ордынке.

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Этот снимок сделан в районе Бугринской рощи.

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— Утренний мороз под Морозово, — пишет Игорь Степанов.

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В селе Жеребцово в Новосибирской области было -47 — даже ниже, чем предполагали синоптики.

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О том, как проходил этот холодный день, читайте в нашей онлайн-трансляции (там тоже есть термометры).

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