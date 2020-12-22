В клинике Мешалкина устроили фотосессию для врачей — некоторые из них снялись с необычными предметами

Врачи клиники Мешалкина снялись в историческом проекте
Врачи Национального медицинского исследовательского центра имени академика
— Музей Центра Мешалкина — место, где оживает история. Путешествие в прошлое. Возможность прикоснуться к судьбе отдельного человека и целого поколения специалистов, кто стоял у истоков кардиохирургической школы. Первые образцы медицинской техники, инструментов, расходных материалов. В нашем фотопроекте представлены две эпохи, связанные прочной невидимой нитью истории, — рассказала автор фотопроекта, начальник отдела общественных и внешних связей Виктория Гранкина.
Например, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Александра Таркова сфотографировалась с монографией Евгения Мешалкина «Врожденные пороки сердца» (в соавторстве с
А руководитель центра новых хирургических технологий, доктор медицинских наук Александр Богачев-Прокофьев сфотографировался с шаровым протезом сердечного клапана. Он использовался для хирургии приобретенных пороков сердца в 60–70-е годы прошлого века.
Ранее мы публиковали фотопроект с новосибирскими врачами, которые показали, как выглядят до и после смены в «красной» зоне.