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В клинике Мешалкина устроили фотосессию для врачей — некоторые из них снялись с необычными предметами

Публикуем 12 снимков с проекта «Клиника Мешалкина. История продолжается»

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Врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук&nbsp;Александра Таркова с&nbsp;монографией Евгения Мешалкина «Врожденные пороки сердца»

Врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Александра Таркова с монографией Евгения Мешалкина «Врожденные пороки сердца»

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Врачи клиники Мешалкина снялись в историческом проекте

Врачи Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске снялись в фотопроекте «Клиника Мешалкина. История продолжается», который посвящен преемственности в медицине. Каждый сотрудник сфотографировался с музейным экспонатом, которые начал собирать Евгений Мешалкин.

— Музей Центра Мешалкина — место, где оживает история. Путешествие в прошлое. Возможность прикоснуться к судьбе отдельного человека и целого поколения специалистов, кто стоял у истоков кардиохирургической школы. Первые образцы медицинской техники, инструментов, расходных материалов. В нашем фотопроекте представлены две эпохи, связанные прочной невидимой нитью истории, — рассказала автор фотопроекта, начальник отдела общественных и внешних связей Виктория Гранкина.

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Например, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Александра Таркова сфотографировалась с монографией Евгения Мешалкина «Врожденные пороки сердца» (в соавторстве с А. Н. Бакулевым вышла в 1955 году). В 1958 году Мешалкин получил за эту монографию премию Гран-при в Брюсселе. Через несколько лет она была опубликована на испанском языке и успешно воспринята кардиохирургами европейских стран.

А руководитель центра новых хирургических технологий, доктор медицинских наук Александр Богачев-Прокофьев сфотографировался с шаровым протезом сердечного клапана. Он использовался для хирургии приобретенных пороков сердца в 60–70-е годы прошлого века.

Александр Богачев-Прокофьев работает в медицине 18 лет.&nbsp;Шар клапана, который в руках у доктора, выполнен из силикона. Такие протезы до сих пор используются в некоторых операциях

Александр Богачев-Прокофьев работает в медицине 18 лет. Шар клапана, который в руках у доктора, выполнен из силикона. Такие протезы до сих пор используются в некоторых операциях

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Профессор центра высшего и дополнительного профессионального образования, доктор медицинских наук Владимир Ломиворотов. Стаж работы в здравоохранении — 51 год. На фото — с телеграммами для Евгения Мешалкина

Профессор центра высшего и дополнительного профессионального образования, доктор медицинских наук Владимир Ломиворотов. Стаж работы в здравоохранении — 51 год. На фото — с телеграммами для Евгения Мешалкина

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Заведующий отделением анестезиологии-реанимации, врач — анестезиолог-реаниматолог, кандидат медицинских наук&nbsp;Владимир Бобошко с&nbsp;аппаратом АН-8 ингаляционного наркоза

Заведующий отделением анестезиологии-реанимации, врач — анестезиолог-реаниматолог, кандидат медицинских наук Владимир Бобошко с аппаратом АН-8 ингаляционного наркоза

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Руководитель центра анестезиологии и реаниматологии, член-корреспондент Российской академии наук, доктор медицинских наук&nbsp;Владимир Ломиворотов с&nbsp;аппаратом искусственного кровообращения Брюхоненко

Руководитель центра анестезиологии и реаниматологии, член-корреспондент Российской академии наук, доктор медицинских наук Владимир Ломиворотов с аппаратом искусственного кровообращения Брюхоненко

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Руководитель центра хирургии аорты, коронарных и периферических артерий, сердечно-сосудистый хирург, кандидат медицинских наук&nbsp;Дмитрий Сирота с электрокардиографом «Салют»

Руководитель центра хирургии аорты, коронарных и периферических артерий, сердечно-сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Дмитрий Сирота с электрокардиографом «Салют»

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Заведующая лабораторией биопротезирования, доктор биологических наук&nbsp;Ирина Журавлева с&nbsp;дипломом лауреата Ленинской премии, которым Евгения Мешалкина наградили в 1960 году за разработку новых операций на сердце и крупных кровеносных сосудах

Заведующая лабораторией биопротезирования, доктор биологических наук Ирина Журавлева с дипломом лауреата Ленинской премии, которым Евгения Мешалкина наградили в 1960 году за разработку новых операций на сердце и крупных кровеносных сосудах

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Заведующая кардиологическим отделением, врач-кардиолог&nbsp;Наталья Новикова с рабочим столом Евгения Мешалкина

Заведующая кардиологическим отделением, врач-кардиолог Наталья Новикова с рабочим столом Евгения Мешалкина

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Руководитель центра эндоваскулярной хирургии, врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, кандидат медицинских наук&nbsp;Олег Крестьянинов с&nbsp;видеокамерой и фотоаппаратами Евгения Мешалкина<br>

Руководитель центра эндоваскулярной хирургии, врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, кандидат медицинских наук Олег Крестьянинов с видеокамерой и фотоаппаратами Евгения Мешалкина

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Заведующий отделением онкологии, врач-онколог, врач-хирург&nbsp;Павел Таранов с кульманом (чертежный прибор) Евгения Мешалкина

Заведующий отделением онкологии, врач-онколог, врач-хирург Павел Таранов с кульманом (чертежный прибор) Евгения Мешалкина

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Руководитель центра лучевой диагностики, кандидат медицинских наук&nbsp;Татьяна Берген с диапроектором «Пеленг-500 К»<br>

Руководитель центра лучевой диагностики, кандидат медицинских наук Татьяна Берген с диапроектором «Пеленг-500 К»

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Заместитель главного врача по организации клинической деятельности, кандидат медицинских наук&nbsp;Татьяна Антропова с устройством для стереоаускультации<br>

Заместитель главного врача по организации клинической деятельности, кандидат медицинских наук Татьяна Антропова с устройством для стереоаускультации

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Ранее мы публиковали фотопроект с новосибирскими врачами, которые показали, как выглядят до и после смены в «красной» зоне.

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Клиника Мешалкинаврачифотопроект
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