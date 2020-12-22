В клинике Мешалкина устроили фотосессию для врачей — некоторые из них снялись с необычными предметами

Врачи Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске снялись в фотопроекте «Клиника Мешалкина. История продолжается», который посвящен преемственности в медицине. Каждый сотрудник сфотографировался с музейным экспонатом, которые начал собирать Евгений Мешалкин.

— Музей Центра Мешалкина — место, где оживает история. Путешествие в прошлое. Возможность прикоснуться к судьбе отдельного человека и целого поколения специалистов, кто стоял у истоков кардиохирургической школы. Первые образцы медицинской техники, инструментов, расходных материалов. В нашем фотопроекте представлены две эпохи, связанные прочной невидимой нитью истории, — рассказала автор фотопроекта, начальник отдела общественных и внешних связей Виктория Гранкина.