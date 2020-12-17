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«Пациенты не узнают нас в лицо». Врачи показали, как выглядят до и после смены в «красной» зоне — 12 фото

Публикуем снимки медиков из ковидного стационара в новосибирском НИИТО

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Врач — травматолог-ортопед отделения эндопротезирования и эндоскопической хирургии суставов Светлана Филатова

Врач — травматолог-ортопед отделения эндопротезирования и эндоскопической хирургии суставов Светлана Филатова

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Новосибирский нейрохирург сделал фотопроект с коллегами из «красной» зоны

Нейрохирург Евгений Ступак сделал фотопроект с коллегами из «красной» зоны Новосибирского НИИТО имени Я. Л. Цивьяна: он снял врачей до и после смены с коронавирусными пациентами.

— Суть фотографий — не в том, чтобы показать измученные лица. Работа врача и в «мирное» время предполагает серьезные обязательства перед пациентом, долгие сложные операции, иной раз — выматывающие дежурства, и как результат — выздоровление человека или даже спасение жизни. Мы хотели продемонстрировать именно новые обстоятельства, в которых нам — нейрохирургам, терапевтам и травматологам-ортопедам — теперь нужно трудиться, — поясняет Евгений Ступак. Сам нейрохирург тоже работает в ковидном госпитале на базе учреждения.

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Врач — анестезиолог-реаниматолог Вадим Сирота

Врач — анестезиолог-реаниматолог Вадим Сирота

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Он рассказывает, что теперь с коллегами они подолгу носят СИЗ — это обеспечивает безопасность, но создает дискомфорт и скованность движений.

— И самое главное — пациенты не узнают нас в лицо, поэтому мы решили показать хотя бы некоторые из них, — добавляет фотограф.

Врач-нейрохирург приемного отделения Николай Копорушко

Врач-нейрохирург приемного отделения Николай Копорушко

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В «красной» зоне НИИТО работают около 100 сотрудников.

Медсестра-анестезист Наталья Воробьёва

Медсестра-анестезист Наталья Воробьёва

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Госпиталь на 100 коек для пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией открылся в ННИИТО 16 ноября 2020 года.

Врач — травматолог-ортопед отделения нейроортопедии Артём Сорокин

Врач — травматолог-ортопед отделения нейроортопедии Артём Сорокин

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По данным на 17 декабря, врачи инфекционного стационара выписали 111 пациентов — они отправлены на амбулаторное лечение по месту жительства. Специальный стационар будет работать до особого распоряжения Министерства здравоохранения РФ.

Врач — травматолог-ортопед приемного отделения Семён Дрантусов

Врач — травматолог-ортопед приемного отделения Семён Дрантусов

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Ранее мы показывали 17 красивых портретов новосибирских врачей, которые спасают нас от травм.

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НИИТОкоронавирускоронавирус в Новосибирске«красная» зона
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