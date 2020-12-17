«Пациенты не узнают нас в лицо». Врачи показали, как выглядят до и после смены в «красной» зоне — 12 фото

Нейрохирург Евгений Ступак сделал фотопроект с коллегами из «красной» зоны Новосибирского НИИТО имени Я. Л. Цивьяна: он снял врачей до и после смены с коронавирусными пациентами.



— Суть фотографий — не в том, чтобы показать измученные лица. Работа врача и в «мирное» время предполагает серьезные обязательства перед пациентом, долгие сложные операции, иной раз — выматывающие дежурства, и как результат — выздоровление человека или даже спасение жизни. Мы хотели продемонстрировать именно новые обстоятельства, в которых нам — нейрохирургам, терапевтам и травматологам-ортопедам — теперь нужно трудиться, — поясняет Евгений Ступак. Сам нейрохирург тоже работает в ковидном госпитале на базе учреждения.