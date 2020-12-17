«Пациенты не узнают нас в лицо». Врачи показали, как выглядят до и после смены в «красной» зоне — 12 фото

Новосибирский нейрохирург сделал фотопроект с коллегами из «красной» зоны
Нейрохирург Евгений Ступак сделал фотопроект с коллегами из «красной» зоны Новосибирского НИИТО имени Я. Л. Цивьяна: он снял врачей до и после смены с коронавирусными пациентами.
— Суть фотографий — не в том, чтобы показать измученные лица. Работа врача и в «мирное» время предполагает серьезные обязательства перед пациентом, долгие сложные операции, иной раз — выматывающие дежурства, и как результат — выздоровление человека или даже спасение жизни. Мы хотели продемонстрировать именно новые обстоятельства, в которых нам — нейрохирургам, терапевтам и травматологам-ортопедам — теперь нужно трудиться, — поясняет Евгений Ступак. Сам нейрохирург тоже работает в ковидном госпитале на базе учреждения.
Он рассказывает, что теперь с коллегами они подолгу носят СИЗ — это обеспечивает безопасность, но создает дискомфорт и скованность движений.
— И самое главное — пациенты не узнают нас в лицо, поэтому мы решили показать хотя бы некоторые из них, — добавляет фотограф.
В «красной» зоне НИИТО работают около 100 сотрудников.
Госпиталь на 100 коек для пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией открылся в ННИИТО 16 ноября 2020 года.
По данным на 17 декабря, врачи инфекционного стационара выписали 111 пациентов — они отправлены на амбулаторное лечение по месту жительства. Специальный стационар будет работать до особого распоряжения Министерства здравоохранения РФ.
Ранее мы показывали 17 красивых портретов новосибирских врачей, которые спасают нас от травм.