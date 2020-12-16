Стала известна дата открытия ледового городка на Михайловской набережной в Новосибирске

30 декабря заработает городок на Михайловской набережной в Новосибирске
В Новосибирске ледовый городок на Михайловской набережной откроют
— Это предварительная дата, но думаю, что едва ли мы раньше успеем. Плюс-минус один день. Площадка будет совершенно по-другому выглядеть. В прошлом году это было два сегмента, в этом году — один сегмент. Городок будет одним пространством, мы перенесли винтовую горку. И есть интересная новинка в большой горке, — объяснил Сергей Машаров.
Подорожает в этом году стоимость билетов — для взрослых и детей вход в новогодние каникулы будет стоить 350 рублей, после — 300 рублей. В прошлом году цена была соответственно 300 и 250 рублей. Дети до семи лет и ветераны могут проходить бесплатно.
В прошлом году мы решили протестировать самые популярные горки в Новосибирске, чтобы рассказать вам об их плюсах и минусах. Пока новый ледовый городок не открылся, посмотрите, каким он был в прошлом году.