Стала известна дата открытия ледового городка на Михайловской набережной в Новосибирске

В Новосибирске ледовый городок на Михайловской набережной откроют 30 декабря . Об этом рассказал корреспонденту НГС директор «Лед-Шоу Парка» Сергей Машаров.

— Это предварительная дата, но думаю, что едва ли мы раньше успеем. Плюс-минус один день. Площадка будет совершенно по-другому выглядеть. В прошлом году это было два сегмента, в этом году — один сегмент. Городок будет одним пространством, мы перенесли винтовую горку. И есть интересная новинка в большой горке, — объяснил Сергей Машаров.

Подорожает в этом году стоимость билетов — для взрослых и детей вход в новогодние каникулы будет стоить 350 рублей, после — 300 рублей. В прошлом году цена была соответственно 300 и 250 рублей. Дети до семи лет и ветераны могут проходить бесплатно.