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Стала известна дата открытия ледового городка на Михайловской набережной в Новосибирске

В этом году вход подорожает

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Городок в этом году не станут разделять на две части. Все горки будут в одном месте

Городок в этом году не станут разделять на две части. Все горки будут в одном месте

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30 декабря заработает городок на Михайловской набережной в Новосибирске

В Новосибирске ледовый городок на Михайловской набережной откроют 30 декабря. Об этом рассказал корреспонденту НГС директор «Лед-Шоу Парка» Сергей Машаров.

— Это предварительная дата, но думаю, что едва ли мы раньше успеем. Плюс-минус один день. Площадка будет совершенно по-другому выглядеть. В прошлом году это было два сегмента, в этом году — один сегмент. Городок будет одним пространством, мы перенесли винтовую горку. И есть интересная новинка в большой горке, — объяснил Сергей Машаров.

Подорожает в этом году стоимость билетов — для взрослых и детей вход в новогодние каникулы будет стоить 350 рублей, после — 300 рублей. В прошлом году цена была соответственно 300 и 250 рублей. Дети до семи лет и ветераны могут проходить бесплатно.

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В прошлом году мы решили протестировать самые популярные горки в Новосибирске, чтобы рассказать вам об их плюсах и минусах. Пока новый ледовый городок не открылся, посмотрите, каким он был в прошлом году.

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Новый годледовый городок
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