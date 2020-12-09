Сибиряк взял в кредит 800 тысяч. На них «накапали» 8 миллионов рублей процентов — как так вышло

Юрист Руслан Пагаев добавляет, что на протяжении нескольких месяцев банк вел переговоры с должником, а потом внезапно уведомил, что обратится в суд:

— Если человек платить не может, что ему делать — не может и не может. Он просто ждет решения суда. Но с годами всё это просто затихло, ему перестали приходить оповещения. Спустя 8 или 9 лет он узнал уже о решении суда — оно было вынесено заочно без его участия.

На тот момент долг составлял чуть больше 7 миллионов рублей. По информации адвоката, Николай не знал о том, что идут суды — якобы оповещения приходили на старый адрес прописки. Благодаря этому сибиряк сумел оспорить судебное решение.

«Ошибка в расчетах»

— Мы подали жалобу на заочное решение, подали заявление. Осенью 2019 года суд рассмотрел доводы новосибирца, счел их надлежащими и отменил прошлые решения — процесс начался вновь уже с участием моего клиента. Стали разбираться, откуда такая сумма. Оказалось, что банк просто ошибся в расчетах. Ну или намеренно это сделал. В конечном итоге появилось новое решение суда уже о взыскании четырехсот с лишним тысяч рублей.