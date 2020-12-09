Сибиряк взял в кредит 800 тысяч. На них «накапали» 8 миллионов рублей процентов — как так вышло

Новосибирец задолжал банку 9 миллионов из-за «математической ошибки»
История с долгом, который с 800 тысяч рублей увеличился до 9 миллионов, тянется еще с 2012 года. На сегодняшний день есть решение суда о взыскании кратно меньшей суммы долга (чуть больше 400 тысяч вместо миллионов), но банк не согласен и продолжает требовать свои миллионы. На чьей стороне правда, причем тут математическая ошибка и есть ли у должника шанс «списать» девять миллионов, разбиралась корреспондент НГС Татьяна Гладких.
Платил, пока не потерял работу
— Я взял кредит на 800 тысяч рублей. В эту сумму также была заложена страховка жизни на 5 лет — 80 тысяч. То есть на руки получил 720 тысяч. Платил я целый год по 23 тысячи 500 рублей, но не помню точную сумму. Перестал платить после того, как потерял работу. Я писал письмо в банк, чтобы получить отсрочку на 3 месяца на момент поиска работы. Еще месяц после потери работы я платил в банк, а после получил отказ в реструктуризации долга. И с того письма перестал платить. Выплатил примерно 282 тысяч вместе с процентами, — рассказывает Николай.
Юрист Руслан Пагаев добавляет, что на протяжении нескольких месяцев банк вел переговоры с должником, а потом внезапно уведомил, что обратится в суд:
— Если человек платить не может, что ему делать — не может и не может. Он просто ждет решения суда. Но с годами всё это просто затихло, ему перестали приходить оповещения. Спустя 8 или 9 лет он узнал уже о решении суда — оно было вынесено заочно без его участия.
На тот момент долг составлял чуть больше 7 миллионов рублей. По информации адвоката, Николай не знал о том, что идут суды — якобы оповещения приходили на старый адрес прописки. Благодаря этому сибиряк сумел оспорить судебное решение.
«Ошибка в расчетах»
— Мы подали жалобу на заочное решение, подали заявление. Осенью 2019 года суд рассмотрел доводы новосибирца, счел их надлежащими и отменил прошлые решения — процесс начался вновь уже с участием моего клиента. Стали разбираться, откуда такая сумма. Оказалось, что банк просто ошибся в расчетах. Ну или намеренно это сделал. В конечном итоге появилось новое решение суда уже о взыскании четырехсот с лишним тысяч рублей.
При этом юрист не предоставил документы, в которых бы фигурировала сумма в 400 тысяч рублей. По его словам, все расчеты при разборе дела в суде совершали устно и на месте.
После решения суда звонки из банка с требованиями погасить огромный долг продолжились. Сибиряк обратился в одно из отделений, чтобы получить расчет задолженности — там ему вновь выдали справку с долгом уже на сумму 9 миллионов рублей.
— Я общался с отделом взыскания, потому что хотел с ними заключить перемирие — то есть приносить деньги по частям. Они говорили, что нужно уточнить этот момент у начальства. Три недели они уточняли, а потом отказали. Сказали, что я должен принести сразу всю сумму в банк, — рассказывает Николай.
И урезанную сумму, со слов юриста, в банке не приняли и потребовали полностью выплатить старый расчет. Тогда сибиряк попытался обратиться к нотариусу, чтобы решить проблему через депозит, но и в этом ему отказали:
— Есть такая схема: например, если вы должны мне деньги, а я уклоняюсь от их получения, можно сходить к нотариусу и положить деньги на депозит. То есть так ты исполнил свое обязательство. Но нотариус ему отказала в этой услуге, потому что у нее не было доказательств того, что банк отказывается принимать деньги, — объясняет юрист. — Сейчас Николай ждет ответа от банка о перерасчете либо об отказе от перерасчета.
А что банк?
По словам самого мужчины, перерасчет в банке согласовывают уже больше двух месяцев.
— Они не отвечают. Я уже два с половиной месяца жду. Я думал, может быть, у них много работы, мало ли, но не отвечают. Я звонил им в кол-центр и говорю: «Проверьте мою заявку». А заявки вообще нет. Хотя при мне живой человек заявку сканировал, заводил всё это в систему, говорил, мол, вам банк ответит за столько-то дней, — жалуется Николай.
Условия кредитования, по заверениям юриста Руслана Пагаева, ввели судью в ступор:
— Там ставка так странно указана, что мы в процессе с судьей очень долго думали, что делать с этими процентами. Штрафные санкции таким образом прописаны в положении, что непонятно сразу — то ли ты на 100% все это умножаешь, то ли на 1000%. И Николай платить не смог — уже через пару месяцев такие суммы просто нереально было погасить. Взял он 800 тысяч рублей, а по состоянию на ноябрь 2020 года долг больше 9 миллионов. Это как?
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу ПАО Банк «Открытие», чтобы выяснить, почему сибиряку отказывают в перерасчете долга за кредит. Мы подождали неделю, но ответ из банка так и не поступил.
В конце октября банк «Открытие» выставил на продажу главный офис в Новосибирске — объявление появилось на сайте Avito.