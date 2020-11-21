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Тема дняКакой будет зима? Рассказывают синоптики

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Обское море превратилось в снежную пустыню — 7 удивительных кадров от новосибирского фотографа

Лед пока еще тонкий, ходить опасно даже у берега

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Пляж «Звезда» сейчас выглядит очень атмосферно

Пляж «Звезда» сейчас выглядит очень атмосферно

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Новосибирец сделал снимки замерзшего Обского моря

Новосибирский фотограф Сергей Борисенко сделал снимки замерзшего Обского моря на центральном пляже Академгородка и пляже «Звезда». Лед еще довольно тонкий, зато с берега можно увидеть настоящую «снежную пустыню».

— Море замерзло. Опять снежная пустыня. Осторожно! Толщина льда всего 2 см. Еще неделю даже возле берега опасно ходить по льду, — написал Сергей на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фотограф сделал снимки водохранилища 18 ноября

Фотограф сделал снимки водохранилища 18 ноября

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Ходить по морю сейчас опасно

Ходить по морю сейчас опасно

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На центральном пляже даже спасательный круг покрылся сосульками

На центральном пляже даже спасательный круг покрылся сосульками

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Непривычно видеть причал таким

Непривычно видеть причал таким

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Морозы держатся в Новосибирске уже несколько дней

Морозы держатся в Новосибирске уже несколько дней

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Однако на выходных город ждет потепление

Однако на выходных город ждет потепление

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В ноябре новосибирский фотограф Слава Степанов показал снимки Академгородка с высоты — туда вошли зимние и летние фото. Посмотрите, как выглядит научный центр летом и зимой.

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АкадемгородокОбское морепляжпричалфотография
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