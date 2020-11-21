Обское море превратилось в снежную пустыню — 7 удивительных кадров от новосибирского фотографа

Новосибирец сделал снимки замерзшего Обского моря
Новосибирский фотограф Сергей Борисенко сделал снимки замерзшего Обского моря на центральном пляже Академгородка и пляже «Звезда». Лед еще довольно тонкий, зато с берега можно увидеть настоящую «снежную пустыню».
— Море замерзло. Опять снежная пустыня. Осторожно! Толщина льда всего 2 см. Еще неделю даже возле берега опасно ходить по льду, — написал Сергей на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В ноябре новосибирский фотограф Слава Степанов показал снимки Академгородка с высоты — туда вошли зимние и летние фото. Посмотрите, как выглядит научный центр летом и зимой.