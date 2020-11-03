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В небе над Академгородком заметили необычное сияние — астроном объяснил, что это такое

Очевидцы увидели свечение около 23:00

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За свечением можно было наблюдать больше часа

За свечением можно было наблюдать больше часа

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В небе над Новосибирском заметили необычное сияние

2 ноября над новосибирским Академгородком заметили необычное свечение. Его цвет менялся со светло-синего на фиолетовый.

— Фотографию сделала в 23:00 недалеко от школы № 162. Мы час смотрели на это, потом ушли. К сожалению, облака закрывали большую часть неба, но просветы озарялись то ярко-белыми, то синими, то розовато-сиреневыми всполохами. Получились потрясающие загадочные фотографии, — рассказала НГС читательница Владината Петрова, которая заметила это явление.

Такое сияние может появляться во время заморозков<br><br>

Такое сияние может появляться во время заморозков

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По словам Олега Кашина, специалиста Большого новосибирского планетария и члена Совета Новосибирского астрономического общества, такой эффект мог возникнуть из-за низких туч. В просвете над ними не было более высоких облаков, и поэтому горожане могли наблюдать за синим небом.

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Такое небо застали в лесной чаще

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— За счет того, что в низкой облачности произошел разрыв, просто просвечивалось синее небо. Снимок сделан в вечернее время, когда солнце уже ушло, но небо еще было не темное, а темно-синее. Скорее всего, отсутствовала высокая облачность, которая закрывала бы это синее небо, были только низкие тучи, — пояснил специалист.

На снимках видно, что цвет неба меняется от голубого до фиолетового — такой эффект может возникать из-за разных настроек камеры. Олег Кашин добавил, что подобную картину со свечением на небе можно видеть во время смены погоды и заморозков.

Летом в небе над Новосибирском пролетел светящийся шар, который заметили автомобилисты на улице Ипподромской. Тогда специалист из Новосибирского планетария рассказал, что это был за объект.

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