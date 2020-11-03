В небе над Академгородком заметили необычное сияние — астроном объяснил, что это такое

2 ноября над новосибирским Академгородком заметили необычное свечение. Его цвет менялся со светло-синего на фиолетовый.

— Фотографию сделала в 23:00 недалеко от школы № 162. Мы час смотрели на это, потом ушли. К сожалению, облака закрывали большую часть неба, но просветы озарялись то ярко-белыми, то синими, то розовато-сиреневыми всполохами. Получились потрясающие загадочные фотографии, — рассказала НГС читательница Владината Петрова, которая заметила это явление.