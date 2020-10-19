По чатам разлетается сообщение о масках, из-за которых можно потерять сознание. Это правда? Отвечает МВД

По новосибирским чатам в мессенджере WhatsApp стало распространяться сообщение о том, что волонтёры ходят по квартирам и раздают опасные маски, из-за которых можно потерять сознание. В МВД России уже проверили информацию и опровергли её.



Такой текст сообщений рассылают сейчас по новосибирским чатам:

Ходят «волонтеры» от различных партий... от двери к двери, раздавая маски. Они говорят, что это инициатива местных властей. Просят вас «примерить» маску..., если «подойдет»..., то «дадут» 3–5 штук..., в зависимости от количества членов семьи... МАСКА ПРОПИТАНА химикатом с наркотическим действием... Человек просто «отключается»... Доступ в квартиру свободен... (происходит ограбление...).