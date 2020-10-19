По чатам разлетается сообщение о масках, из-за которых можно потерять сознание. Это правда? Отвечает МВД

Полиция предупредила сибиряков о фейке про опасные бесплатные маски
По новосибирским чатам в мессенджере WhatsApp стало распространяться сообщение о том, что волонтёры ходят по квартирам и раздают опасные маски, из-за которых можно потерять сознание. В МВД России уже проверили информацию и опровергли её.
Такой текст сообщений рассылают сейчас по новосибирским чатам:
Ходят «волонтеры» от различных партий... от двери к двери, раздавая маски. Они говорят, что это инициатива местных властей. Просят вас «примерить» маску..., если «подойдет»..., то «дадут» 3–5 штук..., в зависимости от количества членов семьи... МАСКА ПРОПИТАНА химикатом с наркотическим действием... Человек просто «отключается»... Доступ в квартиру свободен... (происходит ограбление...).
Подобное сообщение получали в нескольких регионах. В частности, с похожим сообщением столкнулись жители Омской области.
— Данная информация не соответствует действительности. Распространяемое «сообщение» имеет все признаки фейка. Во-первых, нет ссылки на источник информации. Во-вторых, конкретного указания населенного пункта, где это происходило. В-третьих, в сообщении присутствует просьба о распространении, так как основная цель таких сообщений посеять панику, — уточнили в МВД России.
В полиции предупреждают, что распространение недостоверной информации влечёт административную ответственность в виде штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей.
Ранее по чатам мессенджеров распространялось сообщение о закрытии площади Труда из-за подземного озера. Новосибирцев пугали тем, что грунт якобы может рухнуть в любой момент. Мэрия опровергла сообщение — прочитайте здесь.
Кстати, в одном из своих материалов мы подробно рассказывали о том, как опознать фейк, и выясняли у профессиональных психологов, как не поддаваться панике.