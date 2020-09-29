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Новосибирск вошел в топ-10 городов с самыми красивыми улицами для вечерних прогулок

В этом списке также есть Санкт-Петербург, Ялта, Сочи и Москва

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Красивые места для прогулок сосредоточены в основном в центре города

Красивые места для прогулок сосредоточены в основном в центре города

Новосибирск — в десятке городов с самыми красивыми улицами для прогулок

Новосибирск вошел в десятку городов с самыми красивыми улицами для вечерних и ночных прогулок. Таковы результаты опроса пользователей соцсетей, который провел российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Первое место по праву получил Санкт-Петербург — голос за него отдала почти половина респондентов (44,86%). На втором месте Ялта и Сочи — по 14,02% участников опроса проголосовали за них. Третье место с результатом 11,21% заняла Москва.


Новосибирск в этом опросе поделил шестое место с Самарой (1,87%). Также в список попали Казань (6,54%), Екатеринбург (3,74%), на седьмом месте — Владивосток и Ростов-на-Дону (0,93%).

Новосибирск и вправду красив, особенно осенью — посмотрите сами в нашем фоторепортаже с золотых улиц города. А еще посмотрите, как выглядел туманный утренний Новосибирск с высоты — эти кадры захватывают дух!

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