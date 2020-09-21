Кто сказал, что место женщины у плиты? Гневная колонка о людях, которые навязывают всем своё мнение

Сибирячка раскритиковала 5 навязанных обществом норм
Нам слишком часто говорят, что мы живем неправильно или не так, как другие. Кто-то расстраивается, а кто-то готов рвать и метать, чтобы отстоять свою точку зрения. Сибирячка Виктория Неустроева в пух и прах разнесла аргументы тех, кто навязывает другим своё представление о жизни. Публикуем её авторскую колонку.
Стереотипные мнения — как надо жить, что правильно/неправильно — нам внушает общество. И наибольшее влияние на нас оказывают те, кто является нашим авторитетом, а детстве это, как правило, родители.
Психологи говорят, что если подросток бунтует в пубертатный период, то это хорошо — такое поведение формирует его внутреннюю свободу и критическое мышление. А если родители давят и навязывают свою точку зрения на тему того, как нужно жить, то зачастую человек вырастает закомплексованным — ему становится трудно думать как-то иначе, по-другому, чтобы никого не обидеть.
В отношениях чаще всего тоже кто-то над кем-то доминирует. Человек, находящийся в позиции условно «подчиненного», транслирует эти взгляды на себя. Авторитетом может быть и блогер. И, к сожалению, люди, имеющие влияние в медиапространстве, как будто не всегда понимают, что подростки, которые ещё не сформировались как личности, принимают все их слова за чистую монету.
Думаю, поколение 2000-х растет свободнее с точки зрения взглядов. Им вообще всё равно, кто и что делает, кто и как выглядит. Их воспитывают интернет и Netflix, у которого отличная просветительная деятельность с точки зрения толерантности к ЛГБТ, секс-образования, которое в России вообще отсутствует, и так далее. Поколение 90-х и те, кто старше, часто боятся что-то обсуждать, больше стараются замалчивать.
Я выделила пять абсолютно навязанных обществом идей. И хочу остановиться на них подробнее.
1. Политика. Меня бомбит от позиции: «Даже если я схожу и проголосую, то всё равно ничего не изменится». Психология меньшинства. Процитирую одну прочитанную колонку: «Явка на один из участков составляла 28%. На данный участок должны были прийти проголосовать 1200 человек. Сделали это 280. Из них 250 — бабушки и дедушки, которые едва ходят и едва понимают, за кого ставят галочку. И 30 молодых людей». Кто определяет наше с вами будущее? По-моему, всё понятно.
2. Гомофобия и пропаганда гомофобии. Я не понимаю, почему чужие чувства греют вашу голову. Мне всё равно, однополая пара или нет, главное, чтобы люди были счастливы. Счастливые люди могут сделать счастливыми ещё нескольких маленьких людей, которые впоследствии могут вырасти здоровыми личностями без навешанных обществом стереотипов о том, кому и кого можно любить. Меня невозможно заставить любить женщину, если я люблю мужчин! Да, возможно, человек поэкспериментирует, и у него будет однополый опыт. Эксперименты для того и эксперименты, чтобы разобраться в себе. Как и все наши жизненные ошибки — опыт, который мы принимаем. Аргумент «раньше такого не было!» неуместен. Раньше люди чувствовали, что говорить об этом небезопасно для их здоровья и психики. И всю жизнь чувствовали себя униженными и терпели такой уклад жизни, который им навязали. А я за счастливых людей, как вы поняли.
3. Гендерные стереотипы. Я чаще должна носить платья, а парню нельзя делать маникюр. Кто так решил? Моё право носить только джинсы и ваше право модернизировать свою внешность, как вам хочется. Недавно прочла статью о маникюре Дудя, где спикер высказалась, что данная услуга пользуется популярностью только среди геев. Мне было забавно. Кто красит волосы и носит узкие штаны, кто делает мейк и танцует стрип.
4. Бодипозитив. Он активно продвигается в соцсетях, компании наконец-то стали демонстрировать новую одежду на моделях плюс-сайз или людях с нестандартной внешностью. И это действительно круто. Не все понимают, что бодипозитив — это не только про «полных» и «худых». Это про принятие себя. А принятие себя — это наша с вами самооценка и уверенность в себе, которая транслируется в остальные сферы нашей жизни и влияет на успех в них. Есть люди, которые по каким-то причинам лишены руки, ноги, имеют особенный цвет лица или родимое пятно, например. И они совершенно не виноваты, что выглядят «как-то не так». Не нужно судить людей, которые полнее вас. Не нужно говорить, чтобы они срочно худели, постоянно указывать им на то, что, по вашему мнению, лучше бы скинуть вес.
Во-первых, не всех волнует ваше мнение, не всегда оно в кассу и не всегда его ждут. Если у вас спрашивают об этом, конечно, вы можете честно и развернуто ответить. Во-вторых, у человека может быть ряд проблем со здоровьем, и борьба с лишним весом присутствует на протяжении всей его жизни, и было бы здорово, если бы все подряд не усугубляли это своим мнением. В-третьих, человек может абсолютно кайфовать от своего тела. Представляете, он имеет на это право!
5. Феминизм. Если вы загуглите это слово, то «Википедия» скажет вам, что это про полное доминирование женщин над мужчинами. Но это совершенно не так. Рекомендую немного разобраться в этом вопросе, чтобы не впадать в состоянии комы, когда девушка говорит, что она феминистка. По сути, это борьба женщин за возможность получать образование, выбирать себе партнёра, получать такой же размер оплаты труда, как и мужчины. И не обязательно, что женщина, которая поддерживает феминистическое движение, не может позволить мужчине открыть себе дверь в кафе.
В России общество всё ещё очень патриархальное. Существуют стереотипы, что место женщины у плиты. Хотя вроде бы можно договориться, что сегодня готовишь ты, завтра твой партнёр, а послезавтра мы что-нибудь закажем. И это про равноправие. И совершенно нормально, если внутри семьи после рождения ребенка в декрет уходит мужчина, а не женщина. Кем было решено, что в декрет уходит женщина? На 3 года (в лучшем случае) она выпадает из социальной жизни, из своей профессии. И как тяжело потом к этому возвращаться? Декретный отпуск можно разделить между партнёрами. И это тоже будет про равноправие.
Мне просто хочется, чтобы люди отстали друг от друга и занимались своей жизнью. Представляете, какими свободными мы будем, если перестанем говорить о том, кому и как нужно жить? Круто же! Думаю, важно научиться ценить людей и принимать их со всеми плюсами и минусами. И важно научиться выстраивать комфортное для себя окружение. Очень приятно не диктовать другим, как им жить, потому что вы освобождаете время для того, чтобы заняться собой.
Попробуйте прикинуть, сколько минут или часов в день вы тратите на то, чтобы обсудить с кем-то или мысленно с самим собой чей-то внешний вид? Мне всегда хотелось, чтобы все ото всех отстали и позволяли людям проживать ту жизнь, которую они хотят и выбирают себе сами. Каждый человек сам приходит к тому, что ему нужно в жизни, а что нет, что плохо и хорошо именно для него — и набирается жизненного опыта каждый тоже сам.
Ловите себя на мысли, что вы иногда осуждаете других людей за непохожие мысли/взгляды на жизнь или внешность?
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