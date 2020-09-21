Кто сказал, что место женщины у плиты? Гневная колонка о людях, которые навязывают всем своё мнение

Я выделила пять абсолютно навязанных обществом идей. И хочу остановиться на них подробнее.

1. Политика. Меня бомбит от позиции: «Даже если я схожу и проголосую, то всё равно ничего не изменится». Психология меньшинства. Процитирую одну прочитанную колонку: «Явка на один из участков составляла 28%. На данный участок должны были прийти проголосовать 1200 человек. Сделали это 280. Из них 250 — бабушки и дедушки, которые едва ходят и едва понимают, за кого ставят галочку. И 30 молодых людей». Кто определяет наше с вами будущее? По-моему, всё понятно.



2. Гомофобия и пропаганда гомофобии. Я не понимаю, почему чужие чувства греют вашу голову. Мне всё равно, однополая пара или нет, главное, чтобы люди были счастливы. Счастливые люди могут сделать счастливыми ещё нескольких маленьких людей, которые впоследствии могут вырасти здоровыми личностями без навешанных обществом стереотипов о том, кому и кого можно любить. Меня невозможно заставить любить женщину, если я люблю мужчин! Да, возможно, человек поэкспериментирует, и у него будет однополый опыт. Эксперименты для того и эксперименты, чтобы разобраться в себе. Как и все наши жизненные ошибки — опыт, который мы принимаем. Аргумент «раньше такого не было!» неуместен. Раньше люди чувствовали, что говорить об этом небезопасно для их здоровья и психики. И всю жизнь чувствовали себя униженными и терпели такой уклад жизни, который им навязали. А я за счастливых людей, как вы поняли.



3. Гендерные стереотипы. Я чаще должна носить платья, а парню нельзя делать маникюр. Кто так решил? Моё право носить только джинсы и ваше право модернизировать свою внешность, как вам хочется. Недавно прочла статью о маникюре Дудя, где спикер высказалась, что данная услуга пользуется популярностью только среди геев. Мне было забавно. Кто красит волосы и носит узкие штаны, кто делает мейк и танцует стрип.

