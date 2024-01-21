«Тело скажет спасибо, если выбросите»: диетолог назвала популярные и самые вредные «мусорные» продукты

— Споров много, что полезно есть, а что нет. Мое мнение как эксперта по питанию: самое важное, если хотите сохранить стройность и здоровье, это не переедать! Мне, например, не всё равно, каким топливом я заправляю свою машину. Так и с телом: к выбору продуктов отношусь придирчиво, — объяснила диетолог.