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Кошку нашли на кухне в кафе в Барабинске — как наказали владельца

Прокуроры выявили нарушения СанПиН

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Животное не должно было находится там, где готовили блюда

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Прокурор при проверке нашел кошку на кухне одного из кафе в городе Барабинске Новосибирской области — это расценили как нарушение СанПиН.

— Были выявлены факты ненадлежащей влажной уборки, случаи использования непромаркированного разделочного инвентаря. Также установлено, что работники заведения не прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, а в готовом цехе организации содержалось домашнее животное (кошка), что является нарушением СанПиН, — подчеркнули в Прокуратуре Новосибирской области.

Директору вынесли представление и два постановления о возбуждении дел по ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению».

По данным источника НГС, он должен будет заплатить штраф в 30 тысяч рублей. Нарушения директор устранил.

Ранее после публикации НГС о свежих захоронениях в районе МЖК «Восточный» региональная прокуратура начала проверку.

ПрокуратураКафеБарабинскКот
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