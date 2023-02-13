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Повар из Новосибирска попал на шоу «Молодые ножи» Константина Ивлева на телеканале «Пятница!»

30-летний Евгений Лягаев — шеф-повар итальянского ресторана

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Самые способные повара на шоу для молодых талантов (до 30 лет) смогут перейти в «высшую лигу»: получить место на «Адской кухне» Ивлева

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13 февраля в кулинарном шоу с Константином Ивлевым на ТВ-канале «Пятница!» свой путь к звезде «Мишлен» и всеобщему признанию начал новосибирец Евгений Лягаев. Он шеф-повар итальянского ресторана со стажем в ресторанной индустрии — 10 лет. Специализируется на русской, итальянской, корейской, паназиатской и сибирской кухнях.

Суть шоу — обойти пять конкурентов из разных уголков страны и получить золотой шеф-нож от Ивлева. Мастерство поваров оценивают профессиональные дегустаторы.

Ранее 21-летний повар Нурсултан из Новосибирска прошел кастинг в шоу «Битва шефов» с Ренатом Агзамовым и Константином Ивлевым. Агзамов назвал сибиряка талантливым и перспективным.

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