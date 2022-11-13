Растительное масло, сыр, мясо и еще шесть привычных продуктов, которые повышают холестерин

Растительное масло — продукт парадоксальный. Холестерина в нём даже близко быть не может. Потому что это растительный продукт. А холестерин — животного происхождения. Тем не менее те, кто усердствует, казалось бы, с полезными жирами, рискуют получить атеросклеротические бляшки.



— Существеннее всего на рост холестерина влияет увеличение жировой ткани, и на этом фоне субклиническое воспаление, — говорит Зухра Павлова. — Факторы воспаления повышают синтез не только самого общего холестерина, но и липопротеидов низкой плотности (плохого холестерина), и триглицеридов. Параллельно при этом снижается возможность «сжигать» жиры и использовать их в качестве энергии. И если мы употребляем слишком много калорий, щедрой рукою добавляя в салаты растительное масло, чтобы было больше пользы, то мы толстеем. Также, если мы не будем есть желток яйца, чтобы спастись от холестерина, наша собственная печень насинтезирует его в избытке.

Зухра Павлова, врач — эндокринолог-андролог, кандидат медицинских наук.

