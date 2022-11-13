Растительное масло, сыр, мясо и еще шесть привычных продуктов, которые повышают холестерин
Некоторые участники списка вас удивят
Примерно 80% холестерина в нашем организме вырабатывают наши же клетки. Прежде всего, клетки печени. И только 20% поступает с едой. Эту пятую часть несложно скорректировать, чтобы выровнять уровень холестерина в крови. Но если отказываться от всех «подозрительных» продуктов, может стать только хуже: печень начнет синтезировать жиры с удвоенной силой. Главное — во всём знать меру. Особенно это касается продуктов, которые могут вызвать повышение холестерина. Что это за продукты, нам рассказали врачи.
1
Растительное масло
Растительное масло — продукт парадоксальный. Холестерина в нём даже близко быть не может. Потому что это растительный продукт. А холестерин — животного происхождения. Тем не менее те, кто усердствует, казалось бы, с полезными жирами, рискуют получить атеросклеротические бляшки.
— Существеннее всего на рост холестерина влияет увеличение жировой ткани, и на этом фоне субклиническое воспаление, — говорит Зухра Павлова. — Факторы воспаления повышают синтез не только самого общего холестерина, но и липопротеидов низкой плотности (плохого холестерина), и триглицеридов. Параллельно при этом снижается возможность «сжигать» жиры и использовать их в качестве энергии. И если мы употребляем слишком много калорий, щедрой рукою добавляя в салаты растительное масло, чтобы было больше пользы, то мы толстеем. Также, если мы не будем есть желток яйца, чтобы спастись от холестерина, наша собственная печень насинтезирует его в избытке.
Зухра Павлова, врач — эндокринолог-андролог, кандидат медицинских наук.
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2
Куриные яйца
— Желток куриного яйца содержит 23% нейтрального жира, 16% белка, 11% фосфолипидов, 3% минеральных веществ и 1,5% холестерина, — говорит кардиолог Елена Гричук. — При этом 100 граммов яичного желтка «дарят» нам порядка 1200 миллиграммов холестерина. Конечно, это очень много, но вес куриного желтка всего порядка 16–18 граммов, поэтому один желток содержит примерно 200 миллиграммов холестерина. Желтки употреблять в меру можно.
Елена Гричук — врач-кардиолог, к. м. н. высшей квалификационной категории, заведующая кардиологическим отделением «Новой больницы».
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3
Креветки
Креветки — самые опасные из всех морепродуктов по части холестерина: мы получим его суточную дозу, съев всего 130 граммов креветок.
В 100 граммах креветок содержится 150 миллиграммов холестерина.
В то же время креветки богаты белком, содержат йод, все жирорастворимые витамины (А, К, Е и D) и микроэлементы, в частности, калий, магний, цинк.
— Если ваш уровень холестерина в норме, то вы можете съедать небольшую порцию креветок два раза в неделю, но в случае, если он у вас повышен, то креветки вам запрещены либо разрешены в очень небольшом количестве, — говорит Елена Гричук.
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4
Икра рыбы
В 100 граммах рыбьей икры (независимо от вида рыбы) содержится примерно 100 миллиграммов холестерина. Кроме того, в икре содержатся соли, растительное масло и консерванты, из-за чего специалисты советуют есть не больше трех столовых ложек икры в сутки.
С другой стороны, в ней достаточно много омега-3, омега-6 и лецитина, витаминов и минералов, что делает ее полезным блюдом.
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5
Твердый сыр
В ста граммах твердого сыра содержится примерно 120 миллиграммов холестерина. Поэтому врачи не советуют съедать больше 150 граммов сыра в день. В то же время сыр отличается высоким содержанием белка, молочного жира и минеральных веществ, богат витаминами A, D, E, B1, B12, PP, C.
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6
Сливки
— В 100 граммах сливок содержится примерно 70 миллиграммов холестерина, а значит, употреблять больше 100 миллилитров сливок в день настоятельно не рекомендуется из-за значительного содержания жиров, особенно если существуют проблемы с сосудами и сердцем, — говорит Елена Гричук. — При этом сливки содержат несколько групп витаминов, холин и химические элементы: кальций, натрий, магний, калий, хлор, фосфор, цинк, железо, йод, селен, медь, фтор, марганец, молибден и кобальт.
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7
Сливочное масло
— Сливочное масло благотворно влияет на состояние кожи, ногтей и волос. Поэтому умеренное потребление сливочного масла не нанесет вреда здоровью. Ежедневно можно съедать 10–20 граммов масла как отдельным приемом пищи, так и в составе блюд, — заключает Елена Гричук.
В то же время по части холестерина сливочное масло даже покруче креветок: 185 миллиграммов на 100 граммов продукта.
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8
Мясо
Приличную порцию холестерина содержат в себе «мраморные» сорта мяса, бекон, сосиски, сардельки, колбасы и даже постная говядина. Конечно, в разном количестве, но всё же. Для сравнения: съев одну стандартную свиную отбивную, мы получаем 200 миллиграммов холестерина, в постном мясе — 88 миллиграммов, в колбасе — 70–90 миллиграммов. Врачи говорят, что лучший вариант приготовления мяса — в духовке в фольге, в мультиварке или отварить. А вот от употребления колбас, бекона, копченостей стоит отказаться не только из-за высокого содержания холестерина, но и из-за содержания в них соли и консервантов.
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9
Сладкая газировка
Фруктозу сегодня добавляют в соусы, кетчупы и другие готовые продукты, но больше всего ее — в сладкой газировке. И фруктоза не так безобидна, как может показаться. Да, с одной стороны, она не так сильно, как сахароза или крахмал, повышает уровень глюкозы в крови. Но с другой — поднимает аппетит и негативно влияет на уровень холестерина.
В 2012 году ученые провели исследование. Набрали добровольцев и разделили их на четыре группы. Участники первой группы выпивали в день по литру колы, второй — молока, третьей — диетической колы, четвертой — воды. Через полгода провели замеры и выяснили, что вес, существенно не изменился нигде. Подкожный жир увеличился в группе обычной колы и в группе с молоком. В группе обычной колы повысился жир в мышцах, в большом количестве жир в печени и в целом висцеральный жир. Кроме того, у участников, которые пили колу, увеличился уровень общего холестерина, триглицеридов и артериального давления.
— Безвредная доза фруктозы — до 50 граммов в день. А всё, что выше — уже вредит, — подытоживает Зухра Павлова. — Переедание фруктозы сегодня является одним из важнейших факторов возникновения подагры.
Кстати, не так давно врачи назвали нам 20 продуктов, которые могут привести к подагре, рассказали, как она проявляется и что со всем этим делать.
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