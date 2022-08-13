Несите еще: пять рецептов (и идей) для блюд из кабачков — от стейков до торта

Кабачковый пудинг. Это блюдо появилось в результате ошибки, потому что вообще-то планировались кабачковые маффины. Но тесто оказалось слишком жидким и нормальной структуры выпечки не получилось. Зато получились формочки, заполненные довольно приятной на вкус массой, в которой (внимание!) практически не ощущается изначальный вкус кабачка. Можно есть сразу, но лучше, если они постоят в холодильнике.



Кабачок нужно натереть на крупной терке, посолить, дать стечь лишней воде. Пока кабачок теряет жидкость, замесите тесто консистенции не очень густой сметаны из молока, яйца и муки — его должно быть примерно вдвое меньше, чем уже потерявшего лишнюю влагу кабачка. Соедините натертый кабачок с тестом, перемешайте и добавьте в смесь немного растительного масла.