Несите еще: пять рецептов (и идей) для блюд из кабачков — от стейков до торта
Рассказываем, как избавить кабачки от водянистости и улучшить знакомые рецепты
Конец лета — пора кабачков. Они растут на грядках, радуя садоводов, чтобы потом переместиться в квартиры, где с ними нужно уже что-то делать. Причем идеи могут закончиться гораздо быстрее самих кабачков. Обозреватель НГС нашел для вас пять разных рецептов и просто способов полезного применения для этого плода. Среди них вариация известного блюда, неудача, которая понравилась автору больше, чем то, что должно было получиться, и почти настоящий торт от известного шеф-повара.
С точки зрения ботаники кабачки — это разновидность тыквы. Родина этого растения — Центральная Америка, где их выращивали отчасти ради семечек. Так что вот вам первый рецепт: просто оставьте кабачок зреть, пока он не начнет становиться мягким. Потом разрежьте, достаньте семечки, просушите в духовке (яркое солнце, как в Мексике, в этом году нам вряд ли светит) и можете грызть вместо чипсов за просмотром сериалов. Ну, или в салаты добавлять. Вы же наверняка уже видели салаты с тыквенными семечками. Чем кабачок хуже?
Самый простой способ не ломать голову над тем, куда девать эти чертовы «торпеды» — не жадничать с самого начала. Если посмотреть рецепты за пределами России, то речь будет идти о кабачках размером с крупный огурец (да, цукини — это вид кабачка). Их не нужно чистить, поскольку кожица еще достаточно нежная, из них не нужно вырезать сердцевину, ведь семена еще толком не сформировались. Такие кабачки могут быть использованы и в сыром виде — в салатах. Собственный вкус у них не очень выразительный, но они добавят сытности смеси из более ярких элементов.
Кабачковые «стейки». Самый простой способ приготовления кабачков летом и ранней осенью — просто пожарить их на решетке над углями, когда вы будете в очередной раз готовить шашлыки. Для этого нужны молодые (максимум, средней спелости) кабачки, которые нужно нарезать примерно в палец толщиной и замариновать в растительном масле с ароматическими травами. Масло лучше взять оливковое, нерафинированное, но сойдет и обычное. Перед жаркой щедро посолить. А дальше единственная задача — не сжечь.
Приложив немного усилий, можно приготовить тортилью из кабачка. Это испанское блюдо, которое обычно делается с картошкой, но поскольку картофель тоже пришел к нам из Америки, то почему бы его не заменить кабачком.
Кабачок натереть на крупной терке, посолить и оставить минут на пять, чтобы он дал сок. После этого натертый кабачок переложить в дуршлаг и хорошенько отжать. Из него выльется довольно много жидкости — она нам совершенно не нужна. Подготовленную таким образом мякоть поперчить и выложить на разогретую сковороду с большим количеством растительного масла и жарить, помешивая, минут десять, пока она не начнет подрумяниваться.
Откинуть обжаренный кабачок на дуршлаг, чтобы с него стекло лишнее масло и смесь немного остыла. Тем временем разбить яйца и смешать их вилкой или миксером до однородности. По объему кабачок и яйца должны быть примерно равны. Соединить их, хорошо перемешав, и выложить в смазанную маслом форму. Запекать в духовке до того момента, пока сверху смесь не станет плотной.
Кабачковый пудинг. Это блюдо появилось в результате ошибки, потому что вообще-то планировались кабачковые маффины. Но тесто оказалось слишком жидким и нормальной структуры выпечки не получилось. Зато получились формочки, заполненные довольно приятной на вкус массой, в которой (внимание!) практически не ощущается изначальный вкус кабачка. Можно есть сразу, но лучше, если они постоят в холодильнике.
Кабачок нужно натереть на крупной терке, посолить, дать стечь лишней воде. Пока кабачок теряет жидкость, замесите тесто консистенции не очень густой сметаны из молока, яйца и муки — его должно быть примерно вдвое меньше, чем уже потерявшего лишнюю влагу кабачка. Соедините натертый кабачок с тестом, перемешайте и добавьте в смесь немного растительного масла.
Выложите тесто в одноразовые алюминиевые формочки, поставьте в духовку, разогретую до
Ну и на сладкое (на самом деле нет) достаточно сложный рецепт от шеф-повара ресторана «Жан Хуан Лу» Павла Каледина — кейк (торт по-нашему) из кабачка с томатами и сыром страчателла. Для него потребуется кулинарное кольцо, но в принципе можно обойтись и просто формой небольшого диаметра. Главное чтобы у вас была соответствующего размера тарелка, с помощью которой содержимое формы можно будет извлечь.
Вам потребуются (из расчета на одну порцию):
- кабачок — 200–250 г;
- яйцо куриное — 1 шт.;
- молоко — 50 мл;
- мука — 2–3 ст. л.;
- соль и перец — по вкусу;
- сыр страчателла — 130 г;
- спелый томат — 1 шт.;
- базилик — пара веточек;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- растительное масло — 3–4 ст. л.
Страчателла — это волокна молодого сыра типа моцареллы в сливках. Если именно страчателлы в магазине не окажется, можете купить моцареллу и разорвать шарик на волокна (можно также размять вилкой). Затем добавьте столовую ложку рассола от моцареллы и 50 г сливок 33%. Посолите по вкусу и перемешайте.
Итак. Кабачок натираем на крупной терке, добавляем молоко, муку, яйцо, солим по вкусу и перемешиваем (мука должна равномерно перемешаться).
В сковороду наливаем растительное масло, кладем металлическое кольцо. Оно должно хорошо прогреться. Переворачивайте кольцо на сковороде, пока оно не покроется маслом. Кольцо позволяет сдерживать жидкое тесто, благодаря этому приспособлению кейк поднимется и получится пышным. Такое кольцо можно приобрести в любом кондитерском магазине — оно точно пригодится вам на кухне.
В прогретое кольцо выкладываем смесь из кабачка и сразу, прямо в сковороде, отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 7 минут. По истечении этого времени достаем сковороду, ножом отделяем кейк от кольца и убираем его. Переворачиваем кейк и отправляем в духовку еще на 7 минут — уже без кольца.
Томаты нарезаем дольками, добавляем листья базилика, заправляем оливковым маслом, солью, перцем и перемешиваем. В центр тарелки укладываем кейк из кабачка, поверх него — страчателлу, на нее — салат из томатов и базилика, сверху поливаем еще столовой ложкой оливкового масла.
Строго говоря, перед нами просто затейливо поданная кабачковая запеканка. Но выглядит она действительно как торт.
Если съесть кабачки сейчас всё же не удается, то вот вам девять рецептов заготовок на зиму, которые позволят сберечь урожай в виде уже готовых блюд.